freeze написав:пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе.
У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)
Німці, навпаки, зобов'язали всіх носити маски, бо там, де носили, захворюваність різко зменшилась. На вулиці не обов'язково, якщо поруч нікого не має.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:К вопросу о правильном отношении к информации - не стоит, прочитав любой текст, сразу кричать "Ура!" и воспринимать его как абсолютную истину. Тем более, там же написано:
Вообще, у меня эта мысль давно крутилась. А freeze дал повод. А оптимально - это идти в магазин в маске(чтоб не раздражать мэров и тд), в магазине в той же маске, а на обратном пути снимать(или надевать свежую, кто хочет жить по закону).
greenozon написав:Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций). Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.
у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
Версія від журналіздів? Яких заражень? Як цифру 100 отримали?
Востаннє редагувалось centurionus в Сер 06 тра, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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cheburek3 написав:....... У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)
К вопросу о правильном отношении к информации - не стоит, прочитав любой текст, сразу кричать "Ура!" и воспринимать его как абсолютную истину. Тем более, там же написано:
данная публикация является препринтом и ее пока не следует использовать в клинической практике.
После Ваших рассуждений о масках и геноциде, вроде, стоит смайлик, но аккуратнее, т.к. кто-то может воспринять серьёзно. (Я маску на улице не надевал ни разу).
Ну от якраз показник ... Є така хрень - називається "буквальне дотримання законодавства" - незалежно від того , правильне воно , чи ні . Прикладів неправильних законів чи якихось актів - море моренне . І що ? Неправильне на наш розсуд - не виконувати ? Маска - це просто ознака певної поваги до сторонніх - типу я закриваюся - а раптом я носій вірусу ... Не більше того . Плюс вимоги влади ( навіть неправильні ) ...
Требования к маске были - "в общественных местах". Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся. Перед входом в магазин или куда ещё маску надевал, причём как положено, а не на подбородок.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе.
У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)
Я после выхода из магазина/аптеки меняю маску.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
ЛАД написав:Требования к маске были - "в общественных местах". Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся.
Не-не, общественные места назначает местная власть. В Киеве и улицы туда же. Сам интересовался, шарился по разным сайтам, потом часть времени высматривал впереди патруль и натягивал маску на нос. Но, как потеплело появится новая опасность - народ маски снял и начнутся долгие разговоры по телефону на улице. А вот это бла-бла тоже способствует аэрозолю, не как чихание, но, умножим на время разговора и легкий майский ветерок...
freeze написав:О степени распространенности вируса в Москве.
Кроме премьер－министра РФ в правительстве заболели коронавирусом :
Заместитель руководителя аппарата Правительства Министр науки Замминистра юстиции Замминистра финансов Пресс-секретарь Председателя Правительства Руководитель Федерального медико-биологического агенства
Количество проведенных тестов на коронавирус достигло в Москве 1 млн.
якби у нас провели 1 млн тестів, то заражених було би не менше.
вчера работал в закрытом помещении, стало душно, померил температуру, 37.2, причем позже и сейчас ее нет. Вот и думаю, может безсимптомник. Редкие, легкие покашливания только. Было бы как в штатах, просто протестировать, сделал бы.
freeze написав:Выяснилось, что подавляющее большинство случаев передачи вируса случилось при общении внутри помещений (79,9 процента), а также - в транспорте (34 процента). Авторы отмечают, что сумма может быть больше 100 процентов, поскольку для многих вспышек выявлено более одной категории мест. При этом ученые зафиксировали лишь один случай заражения на открытом воздухе.