Додано: Сер 06 тра, 2020 13:09

cheburek3 написав: freeze написав: пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе.

У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)

Наочно рух повітря "б/в" можна спостерігати, наприклад, взимку (пара) або з димом паліїв тютюну. Ношу маску поза приміщеннями, невідомо яка істота і з якого боку пройде поряд. Затримувати подих при наближенні теж варіант, мабуть.

