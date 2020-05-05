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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1168116911701171

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:47

  cheburek3 написав:
  ЛАД написав:Требования к маске были - "в общественных местах".
Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся.

Не-не, общественные места назначает местная власть. В Киеве и улицы туда же. Сам интересовался, шарился по разным сайтам, потом часть времени высматривал впереди патруль и натягивал маску на нос.
Но, как потеплело появится новая опасность - народ маски снял и начнутся долгие разговоры по телефону на улице. А вот это бла-бла тоже способствует аэрозолю, не как чихание, но, умножим на время разговора и легкий майский ветерок...


Очень страшно. Без масок народ ходит уже не первую неделю, где всплеск? В парках, по берегам, в киеве гуляют не первую неделю, где всплеск?
Ну и про общественные места. Возле ашана стоит мент курит. Спрашиваю, а вы знаете что курить нельзя? Почему, я ж типа на улице. Потому что власти признали общественными местами ВСЁ, а значит курить на улице тоже нельзя. Отвернулся, вот и вся правоохранительная система.
Ну и пару недель назад патруль из 5 ментов скромно обходил бегающих, играющих, занимающихся спортом в ппс.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Маска - це просто ознака певної поваги до сторонніх - типу я закриваюся - а раптом я носій вірусу ...
Не більше того . Плюс вимоги влади ( навіть неправильні ) ...

Это так, но там, где скопление народа. Опять, же оптимально, лучше вообще эпидемиологам посчитать, учитывая процент носителей и плотность народа "в общественном месте". У власти - гуманитарии(те, мыслят не научно, а эпидемиологи(Мухарская) сейчас по ТВ-каналам бегают, власть ругают)
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:53

  cheburek3 написав:
  ЛАД написав:Требования к маске были - "в общественных местах".
Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся.

Не-не, общественные места назначает местная власть. В Киеве и улицы туда же. ...

Такое было только в Киеве. И то это уж совсем неофициально, по-моему, на уровне разговоров вашего мэра. Было хотя бы постановление горисполкома?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:09

  cheburek3 написав:
  freeze написав:пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе.

У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)

Наочно рух повітря "б/в" можна спостерігати, наприклад, взимку (пара) або з димом паліїв тютюну. Ношу маску поза приміщеннями, невідомо яка істота і з якого боку пройде поряд. Затримувати подих при наближенні теж варіант, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:Наочно рух повітря "б/в" можна спостерігати, наприклад, взимку (пара) або з димом паліїв тютюну. Ношу маску поза приміщеннями, невідомо яка істота і з якого боку пройде поряд. Затримувати подих при наближенні теж варіант, мабуть.
На одежду, руки, в глаза, в конце концов, попадут зловредные вирусы. 1.5 метра держать дистанцию :-D
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:28

  Proofy написав:
  centurionus написав:Наочно рух повітря "б/в" можна спостерігати, наприклад, взимку (пара) або з димом паліїв тютюну. Ношу маску поза приміщеннями, невідомо яка істота і з якого боку пройде поряд. Затримувати подих при наближенні теж варіант, мабуть.
На одежду, руки, в глаза, в конце концов, попадут зловредные вирусы. 1.5 метра держать дистанцию :-D

Аби не в назальну порожнину. З поверхонь таким вірусом складно заразитися. Як і через очі (через сльозовий канал, актуально хіба що для медпрацівників, яким хворі кашляють в обличчя).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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