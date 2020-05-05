ЛАД написав:Требования к маске были - "в общественных местах". Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся.
Не-не, общественные места назначает местная власть. В Киеве и улицы туда же. Сам интересовался, шарился по разным сайтам, потом часть времени высматривал впереди патруль и натягивал маску на нос. Но, как потеплело появится новая опасность - народ маски снял и начнутся долгие разговоры по телефону на улице. А вот это бла-бла тоже способствует аэрозолю, не как чихание, но, умножим на время разговора и легкий майский ветерок...
Очень страшно. Без масок народ ходит уже не первую неделю, где всплеск? В парках, по берегам, в киеве гуляют не первую неделю, где всплеск? Ну и про общественные места. Возле ашана стоит мент курит. Спрашиваю, а вы знаете что курить нельзя? Почему, я ж типа на улице. Потому что власти признали общественными местами ВСЁ, а значит курить на улице тоже нельзя. Отвернулся, вот и вся правоохранительная система. Ну и пару недель назад патруль из 5 ментов скромно обходил бегающих, играющих, занимающихся спортом в ппс.
Puente написав:Маска - це просто ознака певної поваги до сторонніх - типу я закриваюся - а раптом я носій вірусу ... Не більше того . Плюс вимоги влади ( навіть неправильні ) ...
Это так, но там, где скопление народа. Опять, же оптимально, лучше вообще эпидемиологам посчитать, учитывая процент носителей и плотность народа "в общественном месте". У власти - гуманитарии(те, мыслят не научно, а эпидемиологи(Мухарская) сейчас по ТВ-каналам бегают, власть ругают)
freeze написав:пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе.
У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)
Наочно рух повітря "б/в" можна спостерігати, наприклад, взимку (пара) або з димом паліїв тютюну. Ношу маску поза приміщеннями, невідомо яка істота і з якого боку пройде поряд. Затримувати подих при наближенні теж варіант, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Наочно рух повітря "б/в" можна спостерігати, наприклад, взимку (пара) або з димом паліїв тютюну. Ношу маску поза приміщеннями, невідомо яка істота і з якого боку пройде поряд. Затримувати подих при наближенні теж варіант, мабуть.
На одежду, руки, в глаза, в конце концов, попадут зловредные вирусы. 1.5 метра держать дистанцию
centurionus написав:Наочно рух повітря "б/в" можна спостерігати, наприклад, взимку (пара) або з димом паліїв тютюну. Ношу маску поза приміщеннями, невідомо яка істота і з якого боку пройде поряд. Затримувати подих при наближенні теж варіант, мабуть.
На одежду, руки, в глаза, в конце концов, попадут зловредные вирусы. 1.5 метра держать дистанцию
Аби не в назальну порожнину. З поверхонь таким вірусом складно заразитися. Як і через очі (через сльозовий канал, актуально хіба що для медпрацівників, яким хворі кашляють в обличчя).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell