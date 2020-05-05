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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11691170117111721173>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:47

  cheburek3 написав:
  ЛАД написав:Требования к маске были - "в общественных местах".
Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся.

Не-не, общественные места назначает местная власть. В Киеве и улицы туда же. Сам интересовался, шарился по разным сайтам, потом часть времени высматривал впереди патруль и натягивал маску на нос.
Но, как потеплело появится новая опасность - народ маски снял и начнутся долгие разговоры по телефону на улице. А вот это бла-бла тоже способствует аэрозолю, не как чихание, но, умножим на время разговора и легкий майский ветерок...


Очень страшно. Без масок народ ходит уже не первую неделю, где всплеск? В парках, по берегам, в киеве гуляют не первую неделю, где всплеск?
Ну и про общественные места. Возле ашана стоит мент курит. Спрашиваю, а вы знаете что курить нельзя? Почему, я ж типа на улице. Потому что власти признали общественными местами ВСЁ, а значит курить на улице тоже нельзя. Отвернулся, вот и вся правоохранительная система.
Ну и пару недель назад патруль из 5 ментов скромно обходил бегающих, играющих, занимающихся спортом в ппс.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Маска - це просто ознака певної поваги до сторонніх - типу я закриваюся - а раптом я носій вірусу ...
Не більше того . Плюс вимоги влади ( навіть неправильні ) ...

Это так, но там, где скопление народа. Опять, же оптимально, лучше вообще эпидемиологам посчитать, учитывая процент носителей и плотность народа "в общественном месте". У власти - гуманитарии(те, мыслят не научно, а эпидемиологи(Мухарская) сейчас по ТВ-каналам бегают, власть ругают)
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:53

  cheburek3 написав:
  ЛАД написав:Требования к маске были - "в общественных местах".
Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся.

Не-не, общественные места назначает местная власть. В Киеве и улицы туда же. ...

Такое было только в Киеве. И то это уж совсем неофициально, по-моему, на уровне разговоров вашего мэра. Было хотя бы постановление горисполкома?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:09

  cheburek3 написав:
  freeze написав:пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе.

У нас, в Киеве, многие, даже молодые(до 30) с упорством продолжают носить маски на улице. Сам носил, грешен, ведь действовал Указ Всевышнего( у нас к общественным местам приравняли и тротуары, подъезды) Но теперь вижу, что это злочинный указ - представьте, вы в маркете нахватали на маску вирусов, а потом идете домой, дышите вирусками на вдохе, а на выдохе опыляете прохожих. Если покопаться экспертам, то окажется, что кой-кто у нас геноцид проводит)

Наочно рух повітря "б/в" можна спостерігати, наприклад, взимку (пара) або з димом паліїв тютюну. Ношу маску поза приміщеннями, невідомо яка істота і з якого боку пройде поряд. Затримувати подих при наближенні теж варіант, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:Наочно рух повітря "б/в" можна спостерігати, наприклад, взимку (пара) або з димом паліїв тютюну. Ношу маску поза приміщеннями, невідомо яка істота і з якого боку пройде поряд. Затримувати подих при наближенні теж варіант, мабуть.
На одежду, руки, в глаза, в конце концов, попадут зловредные вирусы. 1.5 метра держать дистанцию :-D
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:28

  Proofy написав:
  centurionus написав:Наочно рух повітря "б/в" можна спостерігати, наприклад, взимку (пара) або з димом паліїв тютюну. Ношу маску поза приміщеннями, невідомо яка істота і з якого боку пройде поряд. Затримувати подих при наближенні теж варіант, мабуть.
На одежду, руки, в глаза, в конце концов, попадут зловредные вирусы. 1.5 метра держать дистанцию :-D

Аби не в назальну порожнину. З поверхонь таким вірусом складно заразитися. Як і через очі (через сльозовий канал, актуально хіба що для медпрацівників, яким хворі кашляють в обличчя).
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― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:38

  freeze написав:Ученые из китайских Southeast University и Tsinghua University, а также из The University of Hong Kong проанализировали вспышки заболевания коронавирусом с тремя и более случаями заражения. Были изучены отчеты изо всех провинций КНР за исключением Хубэй. В результате ученые пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе.
Выяснилось, что подавляющее большинство случаев передачи вируса случилось при общении внутри помещений (79,9 процента), а также - в транспорте (34 процента). Авторы отмечают, что сумма может быть больше 100 процентов, поскольку для многих вспышек выявлено более одной категории мест.
При этом ученые зафиксировали лишь один случай заражения на открытом воздухе.

На портале MedRxiv подчеркивается, что данная публикация является препринтом и ее пока не следует использовать в клинической практике.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 20053058v1

Имхо, хотя и препринт, но выглядит достаточно логично всё.

Куди б китайські вчені віднесли випадки зараження через вентиляційну систему на круїзному лайнері (до речі, показовий випадок для "рукомийників")? Транспорт, мабуть, але без спілкування. :idea:
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― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От народ жаліється , що маски змушують носити ... Аваков звітує про штрафи ... Ага - он в Іспанії тільки за вихідні 36000 штрафів виписали . А всього - 806 595 , ще й арештували майже 8000 ... Як такі обмеження свободи ?
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/6/7250637/
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:56

  centurionus написав:
  Тракторист написав:
  greenozon написав:Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).
Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.

у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...

Версія від журналіздів? Яких заражень? Як цифру 100 отримали? :?:

данные от специалистов занимающихся РНК-генеалогией вирусов. частота мутаций вируса зависит от его сложности - для коронавируса примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений. подтверждённых случаев заражений сегодня в мире более 3,5 миллионов, а предполагаемое число заражённых по разным оценкам в 3-10 раз больше, но даже если исходить из количества подтверждённых случаев, то получается что уже существует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:58

  Puente написав:От народ жаліється , що маски змушують носити ... Аваков звітує про штрафи ... Ага - он в Іспанії тільки за вихідні 36000 штрафів виписали . А всього - 806 595 , ще й арештували майже 8000 ... Як такі обмеження свободи ?
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/6/7250637/


так там наверно менты умеют выписывать штрафы, а не создавать видимость работы.
Если у нас по гос радио рассказывают про неумение ментов оформлять протоколы, то какой смысл в этой комедии.
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