Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 22 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 210 Додано: Сер 06 тра, 2020 14:03 vano80 написав: Возле ашана стоит мент курит. Спрашиваю, а вы знаете что курить нельзя? Почему, я ж типа на улице. Потому что власти признали общественными местами ВСЁ, а значит курить на улице тоже нельзя. Отвернулся, вот и вся правоохранительная система.

Повідомлень: 4546 З нами з: 06.08.08 Подякував: 241 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 14:06 Тракторист написав: greenozon написав: Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).

Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии. Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует ().Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.

у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса... у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс., так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...

Не вводьте в оману. Поділили кількість хворих на 30 тис.? Непогано вийшло.

Але біохімія/вірусологія/мікробіологія/генетика виходять за обсяги шкільної програми.

Частоту мутацій вірусів оцінюють в замінах нуклеотидів на кількість заражень клітин , а не людей. Крім замін, нуклеотиди можуть ще "випадати" або додаватися. Не всі мутації "закріплюються" і т.і. Не вводьте в оману. Поділили кількість хворих на 30 тис.? Непогано вийшло.Але біохімія/вірусологія/мікробіологія/генетика виходять за обсяги шкільної програми.Частоту мутацій вірусів оцінюють внуклеотидів на кількість, а не людей. Крім замін, нуклеотиди можуть ще "випадати" або додаватися. Не всі мутації "закріплюються" і т.і. Востаннє редагувалось centurionus в Сер 06 тра, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1201 З нами з: 07.10.09 Подякував: 273 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 14:07 ЛАД написав: cheburek3 написав: ЛАД написав: Требования к маске были - "в общественных местах".

Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся. Требования к маске были - "в общественных местах".Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся.

Не-не, общественные места назначает местная власть. В Киеве и улицы туда же. ... Не-не, общественные места назначает местная власть. В Киеве и улицы туда же. ...

Такое было только в Киеве. И то это уж совсем неофициально, по-моему, на уровне разговоров вашего мэра. Было хотя бы постановление горисполкома? Такое было только в Киеве. И то это уж совсем неофициально, по-моему, на уровне разговоров вашего мэра.

горисполком - это исполнительная орган городского совета и только городской совет в праве принимать подобные решения и только в той части когда это не нарушает законодательство страны... горисполком - это исполнительная орган городского совета и только городской совет в праве принимать подобные решения и только в той части когда это не нарушает законодательство страны... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4546 З нами з: 06.08.08 Подякував: 241 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 14:10 Тракторист написав: centurionus написав: Тракторист написав: у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса... у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...

Версія від журналіздів? Яких заражень? Як цифру 100 отримали? Версія від журналіздів? Яких заражень? Як цифру 100 отримали?

данные от специалистов занимающихся РНК-генеалогией вирусов. частота мутаций вируса зависит от его сложности - для коронавируса примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений . подтверждённых случаев заражений сегодня в мире более 3,5 миллионов , а предполагаемое число заражённых по разным оценкам в 3-10 раз больше, но даже если исходить из количества подтверждённых случаев, то получается что уже существует порядка 100 разновидностей первоначального вируса... данные от специалистов занимающихся РНК-генеалогией вирусов. частота мутаций вируса зависит от его сложности - для коронавируса примерно 1 мутация на 30 тыс., а предполагаемое числопо разным оценкам в 3-10 раз больше, но даже если исходить из количества подтверждённых случаев, то получается что уже существует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...

Читайте відповідь вище. Заражень КЛІТИН

Англійською: substitutions per nucleotide site per cell infection (s/n/c) Читайте відповідь вище.Англійською: substitutions per nucleotide site perinfection (s/n/c) Востаннє редагувалось centurionus в Сер 06 тра, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

Вот это все что нужно знать о наших "правоохранителях". Плюс медики, которые плюют на безопасность, свою же. Плюс депутаты-рестораторы... Какая-то грусть кругом... Вот это все что нужно знать о наших "правоохранителях". Плюс медики, которые плюют на безопасность, свою же. Плюс депутаты-рестораторы... Какая-то грусть кругом... vano80 Повідомлень: 1737 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 14:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире Тракторист написав: данные от специалистов занимающихся РНК-генеалогией вирусов. частота мутаций вируса зависит от его сложности - для коронавируса примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений. подтверждённых случаев заражений сегодня в мире более 3,5 миллионов, а предполагаемое число заражённых по разным оценкам в 3-10 раз больше, но даже если исходить из количества подтверждённых случаев, то получается что уже существует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...



у человека 1 мутация происходит в миллионы раз реже чем у вирусов... у человека 1 мутация происходит в миллионы раз реже чем у вирусов... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Это откуда инфа ?



И что страшного в подавляющем большинстве мутаций ? Это откуда инфа ?И что страшного в подавляющем большинстве мутаций ? Востаннє редагувалось freeze в Сер 06 тра, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16633 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4170 раз. Подякували: 6650 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 14:39 greenozon написав: есть 14 видов мутаций есть 14 видов мутаций

на 22 апреля уже было зафиксировано 58 мутаций по всему миру... на 22 апреля уже было зафиксировано 58 мутаций по всему миру... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4546 З нами з: 06.08.08 Подякував: 241 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 14:40 Якщо продовжувати тему мутацій, то варто згадати мовчазні/"баластні" ділянки генома, мутації в яких можуть не мати жодного ефекту (таких мутацій більшість, мабуть). “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

