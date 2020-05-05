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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1170117111721173>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:03

  vano80 написав:Возле ашана стоит мент курит. Спрашиваю, а вы знаете что курить нельзя? Почему, я ж типа на улице. Потому что власти признали общественными местами ВСЁ, а значит курить на улице тоже нельзя. Отвернулся, вот и вся правоохранительная система.

пару недель назад в подземном переходе на майдане под вывеской "курение запрещено" стоял мент и курил, а на замечание о нарушении ответил нецензурно...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:06

  Тракторист написав:
  greenozon написав:Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций).
Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.

у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...

Не вводьте в оману. Поділили кількість хворих на 30 тис.? Непогано вийшло. :shock:
Але біохімія/вірусологія/мікробіологія/генетика виходять за обсяги шкільної програми. :wink:
Частоту мутацій вірусів оцінюють в замінах нуклеотидів на кількість заражень клітин, а не людей. Крім замін, нуклеотиди можуть ще "випадати" або додаватися. Не всі мутації "закріплюються" і т.і.
Востаннє редагувалось centurionus в Сер 06 тра, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:07

  ЛАД написав:
  cheburek3 написав:
  ЛАД написав:Требования к маске были - "в общественных местах".
Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся.

Не-не, общественные места назначает местная власть. В Киеве и улицы туда же. ...

Такое было только в Киеве. И то это уж совсем неофициально, по-моему, на уровне разговоров вашего мэра. Было хотя бы постановление горисполкома?

горисполком - это исполнительная орган городского совета и только городской совет в праве принимать подобные решения и только в той части когда это не нарушает законодательство страны...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:10

  Тракторист написав:
  centurionus написав:
  Тракторист написав:у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...

Версія від журналіздів? Яких заражень? Як цифру 100 отримали? :?:

данные от специалистов занимающихся РНК-генеалогией вирусов. частота мутаций вируса зависит от его сложности - для коронавируса примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений. подтверждённых случаев заражений сегодня в мире более 3,5 миллионов :?: , а предполагаемое число заражённых по разным оценкам в 3-10 раз больше, но даже если исходить из количества подтверждённых случаев, то получается что уже существует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...

Читайте відповідь вище. Заражень КЛІТИН :!: :!: :!:
Англійською: substitutions per nucleotide site per cell infection (s/n/c)
Востаннє редагувалось centurionus в Сер 06 тра, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:14

  Тракторист написав:
  vano80 написав:Возле ашана стоит мент курит. Спрашиваю, а вы знаете что курить нельзя? Почему, я ж типа на улице. Потому что власти признали общественными местами ВСЁ, а значит курить на улице тоже нельзя. Отвернулся, вот и вся правоохранительная система.

пару недель назад в подземном переходе на майдане под вывеской "курение запрещено" стоял мент и курил, а на замечание о нарушении ответил нецензурно...


Вот это все что нужно знать о наших "правоохранителях". Плюс медики, которые плюют на безопасность, свою же. Плюс депутаты-рестораторы... Какая-то грусть кругом...
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:данные от специалистов занимающихся РНК-генеалогией вирусов. частота мутаций вируса зависит от его сложности - для коронавируса примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений. подтверждённых случаев заражений сегодня в мире более 3,5 миллионов, а предполагаемое число заражённых по разным оценкам в 3-10 раз больше, но даже если исходить из количества подтверждённых случаев, то получается что уже существует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...


Мутация мутации рознь, любой человек рождается с десятком мутаций, и что ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:35

  freeze написав:
Тракторист написав:данные от специалистов занимающихся РНК-генеалогией вирусов. частота мутаций вируса зависит от его сложности - для коронавируса примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений. подтверждённых случаев заражений сегодня в мире более 3,5 миллионов, а предполагаемое число заражённых по разным оценкам в 3-10 раз больше, но даже если исходить из количества подтверждённых случаев, то получается что уже существует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...


Мутация мутации рознь, любой человек рождается с десятком мутаций, и что ?

у человека 1 мутация происходит в миллионы раз реже чем у вирусов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:38

  Тракторист написав:
  freeze написав:
Тракторист написав:данные от специалистов занимающихся РНК-генеалогией вирусов. частота мутаций вируса зависит от его сложности - для коронавируса примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений. подтверждённых случаев заражений сегодня в мире более 3,5 миллионов, а предполагаемое число заражённых по разным оценкам в 3-10 раз больше, но даже если исходить из количества подтверждённых случаев, то получается что уже существует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...


Мутация мутации рознь, любой человек рождается с десятком мутаций, и что ?

у человека 1 мутация происходит в миллионы раз реже чем у вирусов...


Это откуда инфа ?

И что страшного в подавляющем большинстве мутаций ?
Востаннє редагувалось freeze в Сер 06 тра, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:39

  greenozon написав:есть 14 видов мутаций

на 22 апреля уже было зафиксировано 58 мутаций по всему миру...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:40

Якщо продовжувати тему мутацій, то варто згадати мовчазні/"баластні" ділянки генома, мутації в яких можуть не мати жодного ефекту (таких мутацій більшість, мабуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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