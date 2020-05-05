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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:03
vano80 написав:
Возле ашана стоит мент курит. Спрашиваю, а вы знаете что курить нельзя? Почему, я ж типа на улице. Потому что власти признали общественными местами ВСЁ, а значит курить на улице тоже нельзя. Отвернулся, вот и вся правоохранительная система.
пару недель назад в подземном переходе на майдане под вывеской "курение запрещено" стоял мент и курил, а на замечание о нарушении ответил нецензурно...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:06
Тракторист написав: greenozon написав:
Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории(США) сообщили, что вакцина от всех подвидов коронавируса может и не сработать, так как вирус мутирует (есть 14 видов мутаций
).
Версия вируса из США отличается от той, что была в китайском городе Ухань по степени агрессии. Для версии вируса из Ухани создаются сотни видов вакцин учёными по всему миру. В США распространялась другая мутация коронавируса - в более заразной версии.
у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений
, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
Не вводьте в оману. Поділили кількість хворих на 30 тис.? Непогано вийшло.
Але біохімія/вірусологія/мікробіологія/генетика виходять за обсяги шкільної програми.
Частоту мутацій вірусів оцінюють в замінах
нуклеотидів на кількість заражень клітин
, а не людей. Крім замін, нуклеотиди можуть ще "випадати" або додаватися. Не всі мутації "закріплюються" і т.і.
Востаннє редагувалось centurionus
в Сер 06 тра, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:07
ЛАД написав: cheburek3 написав: ЛАД написав:
Требования к маске были - "в общественных местах".
Как здесь на форуме выяснили, улицы к ним не относятся.
Не-не, общественные места назначает местная власть. В Киеве и улицы туда же. ...
Такое было только в Киеве. И то это уж совсем неофициально, по-моему, на уровне разговоров вашего мэра. Было хотя бы постановление горисполкома
?
горисполком - это исполнительная орган городского совета и только городской совет в праве принимать подобные решения и только в той части когда это не нарушает законодательство страны...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:10
Тракторист написав: centurionus написав: Тракторист написав:
у вас какие-то устаревшие данные - 1 мутация происходит в среднем на 30 тыс. заражений, так что на сегодняшний день уже циркулирует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
Версія від журналіздів? Яких заражень? Як цифру 100 отримали?
данные от специалистов занимающихся РНК-генеалогией вирусов. частота мутаций вируса зависит от его сложности - для коронавируса примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений. подтверждённых случаев заражений сегодня в мире более 3,5 миллионов
, а предполагаемое число заражённых
по разным оценкам в 3-10 раз больше, но даже если исходить из количества подтверждённых случаев, то получается что уже существует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
Читайте відповідь вище. Заражень КЛІТИН
Англійською: substitutions per nucleotide site per cell
infection (s/n/c)
Востаннє редагувалось centurionus
в Сер 06 тра, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:14
Тракторист написав: vano80 написав:
Возле ашана стоит мент курит. Спрашиваю, а вы знаете что курить нельзя? Почему, я ж типа на улице. Потому что власти признали общественными местами ВСЁ, а значит курить на улице тоже нельзя. Отвернулся, вот и вся правоохранительная система.
пару недель назад в подземном переходе на майдане под вывеской "курение запрещено" стоял мент и курил, а на замечание о нарушении ответил нецензурно...
Вот это все что нужно знать о наших "правоохранителях". Плюс медики, которые плюют на безопасность, свою же. Плюс депутаты-рестораторы... Какая-то грусть кругом...
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:25
Тракторист написав:данные от специалистов занимающихся РНК-генеалогией вирусов. частота мутаций вируса зависит от его сложности - для коронавируса примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений. подтверждённых случаев заражений сегодня в мире более 3,5 миллионов, а предполагаемое число заражённых по разным оценкам в 3-10 раз больше, но даже если исходить из количества подтверждённых случаев, то получается что уже существует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
Мутация мутации рознь, любой человек рождается с десятком мутаций, и что ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:35
freeze написав:
Тракторист написав:данные от специалистов занимающихся РНК-генеалогией вирусов. частота мутаций вируса зависит от его сложности - для коронавируса примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений. подтверждённых случаев заражений сегодня в мире более 3,5 миллионов, а предполагаемое число заражённых по разным оценкам в 3-10 раз больше, но даже если исходить из количества подтверждённых случаев, то получается что уже существует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
Мутация мутации рознь, любой человек рождается с десятком мутаций, и что ?
у человека 1 мутация происходит в миллионы раз реже чем у вирусов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:38
Тракторист написав: freeze написав:
Тракторист написав:данные от специалистов занимающихся РНК-генеалогией вирусов. частота мутаций вируса зависит от его сложности - для коронавируса примерно 1 мутация на 30 тыс. заражений. подтверждённых случаев заражений сегодня в мире более 3,5 миллионов, а предполагаемое число заражённых по разным оценкам в 3-10 раз больше, но даже если исходить из количества подтверждённых случаев, то получается что уже существует порядка 100 разновидностей первоначального вируса...
Мутация мутации рознь, любой человек рождается с десятком мутаций, и что ?
у человека 1 мутация происходит в миллионы раз реже чем у вирусов...
Это откуда инфа ?
И что страшного в подавляющем большинстве мутаций ?
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 06 тра, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:39
greenozon написав:
есть 14 видов мутаций
на 22 апреля уже было зафиксировано 58 мутаций по всему миру...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:40
Якщо продовжувати тему мутацій, то варто згадати мовчазні/"баластні" ділянки генома, мутації в яких можуть не мати жодного ефекту (таких мутацій більшість, мабуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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