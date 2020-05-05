Так и что здесь плохого или хорошего ? Так всегда в живом мире.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:43
Так и что здесь плохого или хорошего ? Так всегда в живом мире.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:05
За коронавірусом треба їхати до Індії. Там оселився "добрий" штам.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:09
сопоставте сколько вирусов того или иного вида приходится на 1 человека. кроме того средней продолжительностью поколения для людей считают около 20 лет, а у вирусов это от нескольких дней до нескольких недель...
я не писал о страшности мутаций, а писал только о примерном их количестве. при этом мутации могут быть как без изменения патогенных свойств, так и с изменениями в сторону их усиления или ослабления...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:11
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:12
я не оценивал положительно это или отрицательно, а уточнял информацию по количеству мутаций - на 22 апреля речь уже шла о 58 зарегистрированных мутаций, а на сегодня их уже может быть около 100...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:29
Мабуть, мова йшла про штами, а не про "зареєстровані мутації".
Ви впевнені, що вірус зі "свіжою" мутацією обов'язково переходить в інший організм-господар? Не все ж так однозначно...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:35
Медицина XXI столетия - гигиена и здоровое питание.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Коллективный иммунитет к новому коронавирусу очень медленно появляется в Чешской Республике и, вероятно, охватывает не более 3% населения.
Такие данные представило Министерство здравоохранения Чехии.
"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Количество каких то мутаций это ни о чем. Имеют значение только те мутации, которые значимо влияют на взаимоотношение вирус -.человек. Это очень малый процент от общего числа мутаций, не говоря уже о том, что часть их позитивно сказывается.
То есть непонятно, что вы пытаетесь донести, радоваться надо или беспокоиться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:48
там есть важное продолжение:
так что при второй волне эпидемии в более лучшем положении могут оказаться страны, которые не вводили жёстких карантинных мер - Белоруссия, Швеция и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Зараз переглядають цей форум: moldashavanin, sleazy і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|