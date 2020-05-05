Додано: Сер 06 тра, 2020 15:36

Коллективный иммунитет к новому коронавирусу очень медленно появляется в Чешской Республике и, вероятно, охватывает не более 3% населения.



Такие данные представило Министерство здравоохранения Чехии.



"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек.

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