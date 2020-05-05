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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1171117211731174>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:43

  Тракторист написав:
  greenozon написав:есть 14 видов мутаций

на 22 апреля уже было зафиксировано 58 мутаций по всему миру...


Так и что здесь плохого или хорошего ? Так всегда в живом мире.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:05

:idea: За коронавірусом треба їхати до Індії. Там оселився "добрий" штам.
Коронавірус слабшає: вчені виявили першу значну мутацію вірусу
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:09

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:
Мутация мутации рознь, любой человек рождается с десятком мутаций, и что ?

у человека 1 мутация происходит в миллионы раз реже чем у вирусов...


Это откуда инфа ?

И что страшного в подавляющем большинстве мутаций ?

сопоставте сколько вирусов того или иного вида приходится на 1 человека. кроме того средней продолжительностью поколения для людей считают около 20 лет, а у вирусов это от нескольких дней до нескольких недель...

я не писал о страшности мутаций, а писал только о примерном их количестве. при этом мутации могут быть как без изменения патогенных свойств, так и с изменениями в сторону их усиления или ослабления...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:11

Covid-19 може розмножуватися в кишечнику
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― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:12

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  greenozon написав:есть 14 видов мутаций

на 22 апреля уже было зафиксировано 58 мутаций по всему миру...


Так и что здесь плохого или хорошего ? Так всегда в живом мире.

я не оценивал положительно это или отрицательно, а уточнял информацию по количеству мутаций - на 22 апреля речь уже шла о 58 зарегистрированных мутаций, а на сегодня их уже может быть около 100...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:29

  Тракторист написав:
  freeze написав:
  Тракторист написав:на 22 апреля уже было зафиксировано 58 мутаций по всему миру...

Так и что здесь плохого или хорошего ? Так всегда в живом мире.

я не оценивал положительно это или отрицательно, а уточнял информацию по количеству мутаций - на 22 апреля речь уже шла о 58 зарегистрированных мутаций, а на сегодня их уже может быть около 100...

Мабуть, мова йшла про штами, а не про "зареєстровані мутації".
Ви впевнені, що вірус зі "свіжою" мутацією обов'язково переходить в інший організм-господар? Не все ж так однозначно...
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:35


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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коллективный иммунитет к новому коронавирусу очень медленно появляется в Чешской Республике и, вероятно, охватывает не более 3% населения.

Такие данные представило Министерство здравоохранения Чехии.

"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:Так и что здесь плохого или хорошего ? Так всегда в живом мире.

я не оценивал положительно это или отрицательно, а уточнял информацию по количеству мутаций - на 22 апреля речь уже шла о 58 зарегистрированных мутаций, а на сегодня их уже может быть около 100...


Количество каких то мутаций это ни о чем. Имеют значение только те мутации, которые значимо влияют на взаимоотношение вирус -.человек. Это очень малый процент от общего числа мутаций, не говоря уже о том, что часть их позитивно сказывается.

То есть непонятно, что вы пытаетесь донести, радоваться надо или беспокоиться.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:48

  freeze написав:Коллективный иммунитет к новому коронавирусу очень медленно появляется в Чешской Республике и, вероятно, охватывает не более 3% населения.

Такие данные представило Министерство здравоохранения Чехии.

"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек.

там есть важное продолжение:

«Нынешняя популяция иммунологически наивна, необходимо иметь в виду, что при наступлении второй волны осенью уровень иммунитета населения будет низким», — продолжил он.

так что при второй волне эпидемии в более лучшем положении могут оказаться страны, которые не вводили жёстких карантинных мер - Белоруссия, Швеция и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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