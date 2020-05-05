Додано: Сер 06 тра, 2020 17:37

Puente написав: Як для фінансового форуму :

... криза COVID-19 настала в особливо поганий момент для світової економіки. Світ уже давно впадає в ідеальну бурю фінансових, політичних, соціально-економічних та екологічних ризиків, всі вони стають ще гострішими.

https://www.project-syndicate.org/comme ... 04/russian Як для фінансового форуму :... криза COVID-19 настала в особливо поганий момент для світової економіки. Світ уже давно впадає в ідеальну бурю фінансових, політичних, соціально-економічних та екологічних ризиків, всі вони стають ще гострішими.

Нуриэль Рубини, конечно, очень известный человек, но я бы рассматривал это не как прогноз, а как предостережение об опасностях и проблемах. Здесь не место для обсуждения этой статьи и, к сожалению, не вижу ветки, где это можно было бы сделать. Можно было бы на политветке, но сами понимаете, во что это там выльется.Хотя тема восстановления экономики и вообще жизни после пандемии очень интересная.