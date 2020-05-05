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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1172117311741175>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:50

  centurionus написав::idea: За коронавірусом треба їхати до Індії. Там оселився "добрий" штам.
Коронавірус слабшає: вчені виявили першу значну мутацію вірусу

В Вашингтоне тоже слабая мутация...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:54

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:Так и что здесь плохого или хорошего ? Так всегда в живом мире.

я не оценивал положительно это или отрицательно, а уточнял информацию по количеству мутаций - на 22 апреля речь уже шла о 58 зарегистрированных мутаций, а на сегодня их уже может быть около 100...


Количество каких то мутаций это ни о чем. Имеют значение только те мутации, которые значимо влияют на взаимоотношение вирус -.человек. Это очень малый процент от общего числа мутаций, не говоря уже о том, что часть их позитивно сказывается.

То есть непонятно, что вы пытаетесь донести, радоваться надо или беспокоиться.

в первоначальном сообщении говорилось о 14 мутаций, я уточнил эту цифру - что конкретно вам не понятно или вас не устраивает? а радоваться или беспокоиться пусть каждый решит сам...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Як для фінансового форуму :
... криза COVID-19 настала в особливо поганий момент для світової економіки. Світ уже давно впадає в ідеальну бурю фінансових, політичних, соціально-економічних та екологічних ризиків, всі вони стають ще гострішими.
https://www.project-syndicate.org/comme ... 04/russian
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:17

  Puente написав:Як для фінансового форуму :
... криза COVID-19 настала в особливо поганий момент для світової економіки. Світ уже давно впадає в ідеальну бурю фінансових, політичних, соціально-економічних та екологічних ризиків, всі вони стають ще гострішими.
https://www.project-syndicate.org/comme ... 04/russian

Кризисы как приводят к банкротствам так и дают новые шансы. Как пример РФ активно продвигает тему что Украина аграрное государство при этом очень хочет продавать продовольствие в Китай. И тут смотрим на одну интересную часть, сейчас логистика очень потеряла связи, авиа логистика тоже. Так вот почему Украине не разработать план как влезть на авиа логистику. Украина продаёт Китаю продовольствие (пшеница, кукуруза)--> Загружает в Китае всякий разный товар для ЕС --> из ЕС летит с товаром импортом для Польши/Украины/Литвы/Латвии. Логистика - это жирный рынок, который может приносить и деньги и пользу, если организовать... Лучше чем была попытка поездом шелковый путь преодолеть за 30 суток...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:34

  cheburek3 написав:
  Puente написав:Маска - це просто ознака певної поваги до сторонніх - типу я закриваюся - а раптом я носій вірусу ...
Не більше того . Плюс вимоги влади ( навіть неправильні ) ...

Это так, но там, где скопление народа. Опять, же оптимально, лучше вообще эпидемиологам посчитать, учитывая процент носителей и плотность народа "в общественном месте". У власти - гуманитарии(те, мыслят не научно, а эпидемиологи(Мухарская) сейчас по ТВ-каналам бегают, власть ругают)


У Власти какие-то странные метания
Мы все умрем в будущем а в прошлом мы все спаслись .
В Украине пик коронавируса был 17 апреля - Ляшко
Если отменить карантин получим 100500 смертей - Ляшко
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:56

Обращение Кравчука к президенту и парламенту: Сегодня мы стоим на грани, за которой анархия и вседозволенность. Остановите это, пока не поздно!
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/obras ... 98395.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:30

К вопросу о мутациях.
Великобритании выявили сотни мутаций вируса, вызывающего заболевание Covid-19.

https://kurs.com.ua/novost/176268-u-koronavirusa-nashli-novuju-mutaciju
Цитировать не буду, в двух словах - мутаций много, но штамм один. Влияние мутаций на заразность и опасность вируса неясны.
Пока нет достаточной информации, чтобы сказать, что будут означать изменения в геноме вируса.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:37

  Puente написав:Як для фінансового форуму :
... криза COVID-19 настала в особливо поганий момент для світової економіки. Світ уже давно впадає в ідеальну бурю фінансових, політичних, соціально-економічних та екологічних ризиків, всі вони стають ще гострішими.
https://www.project-syndicate.org/comme ... 04/russian

Нуриэль Рубини, конечно, очень известный человек, но я бы рассматривал это не как прогноз, а как предостережение об опасностях и проблемах. Здесь не место для обсуждения этой статьи и, к сожалению, не вижу ветки, где это можно было бы сделать. Можно было бы на политветке, но сами понимаете, во что это там выльется.
Хотя тема восстановления экономики и вообще жизни после пандемии очень интересная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Немного черниговского фольклора
Один из популярных будмаркетов города получит штраф за нарушение карантина
Вы думаете это Эпицентр ?
Не-а :) речь идёт о местном будмаркете "Вена".

Эпицентр работает на всех парах.
Если в начале карантина клиентских авто на стоянке Эпицентра было мало, то сейчас - как до карантина.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:50

Британские ученые выявили 198 мутаций коронавируса « Как сообщает www.theuk.one. Об этом пишет Infection, Genetics and Evolution. Исследователи проанализировали данные более 7,5 человек c COVID-19. "Сосредоточившись на мутациях, которые возникли несколько раз независимым путем (гомоплазии), мы обнаружили 198 отфильтрованных повторных мутаций в геноме SARS-CoV-2", - пояснили авторы научной работы. По их словам, обнаруженные мутации могут свидетельствовать о том, что вирус продолжает адаптироваться к человеческому организму. Также ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса началась в период с 6 октября по 11 декабря 2019 года.
edvardd
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