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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:04
freeze написав:
Коллективный иммунитет к новому коронавирусу очень медленно появляется в Чешской Республике и, вероятно, охватывает не более 3% населения.
Такие данные представило Министерство здравоохранения Чехии.
"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек.
На этом же сайте - https://420on.cz/news/people/58748-v-shkolu-nuzhno-budet-nosit-kak-minimum-dve-meditsinskie-maski
Красиво изложено, но я слабо представляю себе возможность практической реализации. Заставить детей выдерживать расстояние 2 м друг от друга...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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