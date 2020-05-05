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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:04

  freeze написав:Коллективный иммунитет к новому коронавирусу очень медленно появляется в Чешской Республике и, вероятно, охватывает не более 3% населения.

Такие данные представило Министерство здравоохранения Чехии.

"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек.

На этом же сайте - https://420on.cz/news/people/58748-v-shkolu-nuzhno-budet-nosit-kak-minimum-dve-meditsinskie-maski
Красиво изложено, но я слабо представляю себе возможность практической реализации. Заставить детей выдерживать расстояние 2 м друг от друга...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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