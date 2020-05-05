stm написав:Украина продаёт Китаю продовольствие (пшеница, кукуруза)--> Загружает в Китае всякий разный товар для ЕС --> из ЕС летит с товаром импортом для Польши/Украины/Литвы/Латвии.
а ничё, что пшеница - это кораблями, а импорт из ЕС в Украину - практически на 100% авто либо ж.д? И где здесь оптимальная логистика?
Авто, ж/д Вы как Акурт любите долго и виды красивые. Дайте бизнесу выбор и удивитесь как преобразиться оборот всего ))) новая почта уже организовала логистику из Китая и я вам скажу круто, что у нас появляются такие компании вопрос только в загруженности и организованности. А продать телефон ксиаоми/хьавэй на 2-3 недели раньше конкурента фирмы найдутся )))
stm написав:Украина продаёт Китаю продовольствие (пшеница, кукуруза)--> Загружает в Китае всякий разный товар для ЕС --> из ЕС летит с товаром импортом для Польши/Украины/Литвы/Латвии.
а ничё, что пшеница - это кораблями, а импорт из ЕС в Украину - практически на 100% авто либо ж.д? И где здесь оптимальная логистика?
Авто, ж/д Вы как Акурт любите долго и виды красивые. Дайте бизнесу выбор и удивитесь как преобразиться оборот всего ))) новая почта уже организовала логистику из Китая и я вам скажу круто, что у нас появляются такие компании вопрос только в загруженности и организованности. А продать телефон ксиаоми/хьавэй на 2-3 недели раньше конкурента фирмы найдутся )))
выбор у бизнеса был до эпидемии. Оптимальные логистические стыковки были отшлифованы. Так вот, я не припомню, чтобы зерно от нас в Китай и, условно, скоропортящуюся молочку из Польши к нам возили одним и тем же пароходом.
juristkostya написав:выбор у бизнеса был до эпидемии. Оптимальные логистические стыковки были отшлифованы. Так вот, я не припомню, чтобы зерно от нас в Китай и, условно, скоропортящуюся молочку из Польши к нам возили одним и тем же пароходом.
А помните что бы пароход ходил пустым? ))) Вопрос в организации мощностей для системы т.е., Костя, Вы влазите на чужое поле с множеством игроков в обычное ничем не неприятное время... Тактика тоже неплоха, можно сидеть вообще ничего не делать, страна и так разовьётся )))
Эпицентр работает на всех парах. Если в начале карантина клиентских авто на стоянке Эпицентра было мало, то сейчас - как до карантина.
В Николаеве тоже сегодня протокол составляли... магазину сумок на рынке. Пришла целая делегация - полиция+нацгвардия, именно адресно в этот магазин, на других внимание не обращали. Раньше магазину делали предупреждение..
Эпицентр работает на всех парах. Если в начале карантина клиентских авто на стоянке Эпицентра было мало, то сейчас - как до карантина.
В Николаеве тоже сегодня протокол составляли... магазину сумок на рынке. Пришла целая делегация - полиция+нацгвардия, именно адресно в этот магазин, на других внимание не обращали. Раньше магазину делали предупреждение..
Соседи не стали на защиту соседа? Не отбили вместе соседа от полицаев?