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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1173117411751176>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:04

  freeze написав:Коллективный иммунитет к новому коронавирусу очень медленно появляется в Чешской Республике и, вероятно, охватывает не более 3% населения.

Такие данные представило Министерство здравоохранения Чехии.

"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек.

На этом же сайте - https://420on.cz/news/people/58748-v-shkolu-nuzhno-budet-nosit-kak-minimum-dve-meditsinskie-maski
Красиво изложено, но я слабо представляю себе возможность практической реализации. Заставить детей выдерживать расстояние 2 м друг от друга...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Украина продаёт Китаю продовольствие (пшеница, кукуруза)--> Загружает в Китае всякий разный товар для ЕС --> из ЕС летит с товаром импортом для Польши/Украины/Литвы/Латвии.

а ничё, что пшеница - это кораблями, а импорт из ЕС в Украину - практически на 100% авто либо ж.д? И где здесь оптимальная логистика?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:45

  juristkostya написав:
  stm написав:Украина продаёт Китаю продовольствие (пшеница, кукуруза)--> Загружает в Китае всякий разный товар для ЕС --> из ЕС летит с товаром импортом для Польши/Украины/Литвы/Латвии.

а ничё, что пшеница - это кораблями, а импорт из ЕС в Украину - практически на 100% авто либо ж.д? И где здесь оптимальная логистика?

Авто, ж/д Вы как Акурт любите долго и виды красивые. Дайте бизнесу выбор и удивитесь как преобразиться оборот всего ))) новая почта уже организовала логистику из Китая и я вам скажу круто, что у нас появляются такие компании ;) вопрос только в загруженности и организованности. А продать телефон ксиаоми/хьавэй на 2-3 недели раньше конкурента фирмы найдутся )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:50

  stm написав:
  juristkostya написав:
  stm написав:Украина продаёт Китаю продовольствие (пшеница, кукуруза)--> Загружает в Китае всякий разный товар для ЕС --> из ЕС летит с товаром импортом для Польши/Украины/Литвы/Латвии.

а ничё, что пшеница - это кораблями, а импорт из ЕС в Украину - практически на 100% авто либо ж.д? И где здесь оптимальная логистика?

Авто, ж/д Вы как Акурт любите долго и виды красивые. Дайте бизнесу выбор и удивитесь как преобразиться оборот всего ))) новая почта уже организовала логистику из Китая и я вам скажу круто, что у нас появляются такие компании ;) вопрос только в загруженности и организованности. А продать телефон ксиаоми/хьавэй на 2-3 недели раньше конкурента фирмы найдутся )))

выбор у бизнеса был до эпидемии. Оптимальные логистические стыковки были отшлифованы.
Так вот, я не припомню, чтобы зерно от нас в Китай и, условно, скоропортящуюся молочку из Польши к нам возили одним и тем же пароходом.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:58

  juristkostya написав:выбор у бизнеса был до эпидемии. Оптимальные логистические стыковки были отшлифованы.
Так вот, я не припомню, чтобы зерно от нас в Китай и, условно, скоропортящуюся молочку из Польши к нам возили одним и тем же пароходом.

А помните что бы пароход ходил пустым? ))) Вопрос в организации мощностей для системы ;) т.е., Костя, Вы влазите на чужое поле с множеством игроков в обычное ничем не неприятное время... Тактика тоже неплоха, можно сидеть вообще ничего не делать, страна и так разовьётся )))
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:03

  pesikot написав:Немного черниговского фольклора
Один из популярных будмаркетов города получит штраф за нарушение карантина
Вы думаете это Эпицентр ?
Не-а :) речь идёт о местном будмаркете "Вена".

Эпицентр работает на всех парах.
Если в начале карантина клиентских авто на стоянке Эпицентра было мало, то сейчас - как до карантина.

В Николаеве тоже сегодня протокол составляли... магазину сумок на рынке. Пришла целая делегация - полиция+нацгвардия, именно адресно в этот магазин, на других внимание не обращали. Раньше магазину делали предупреждение..
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:09

  fler написав:
  pesikot написав:Немного черниговского фольклора
Один из популярных будмаркетов города получит штраф за нарушение карантина
Вы думаете это Эпицентр ?
Не-а :) речь идёт о местном будмаркете "Вена".

Эпицентр работает на всех парах.
Если в начале карантина клиентских авто на стоянке Эпицентра было мало, то сейчас - как до карантина.

В Николаеве тоже сегодня протокол составляли... магазину сумок на рынке. Пришла целая делегация - полиция+нацгвардия, именно адресно в этот магазин, на других внимание не обращали. Раньше магазину делали предупреждение..

Соседи не стали на защиту соседа? Не отбили вместе соседа от полицаев?
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:30

  ruvex написав:

Медицина XXI столетия - гигиена и здоровое питание.

Врачи-миллениалы скоро откроют грипп :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:38

  ЛАД написав:К вопросу о мутациях.
Великобритании выявили сотни мутаций вируса, вызывающего заболевание Covid-19.

https://kurs.com.ua/novost/176268-u-koronavirusa-nashli-novuju-mutaciju
Цитировать не буду, в двух словах - мутаций много, но штамм один. Влияние мутаций на заразность и опасность вируса неясны.
Пока нет достаточной информации, чтобы сказать, что будут означать изменения в геноме вируса.

Надо больше треша! (А то пипл начал расслабляться и что-то подозревать)

Давайте так: каждая новая клетка вируса - это новая и более агрессивная мутация! И вирус так быстро изменяется, что невозможно изобрести вакцину! Мы все умрём! :x

На данный момент есть 100500 мульёнов мутаций! И хз от какой искать вакцину! :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 06 тра, 2020 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:43

  pesikot написав:Немного черниговского фольклора
Один из популярных будмаркетов города получит штраф за нарушение карантина
Вы думаете это Эпицентр ?
Не-а :) речь идёт о местном будмаркете "Вена".

Эпицентр работает на всех парах.
Если в начале карантина клиентских авто на стоянке Эпицентра было мало, то сейчас - как до карантина.


Эпицентр работает уже три дня только через интернет заказы. Это очень неудобно. Кроме того вероятность заразиться в эпицентре в разы ниже, чем в супермаркете, а тем более в гастрономчике
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