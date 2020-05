Додано: Сер 06 тра, 2020 20:43

pesikot написав: Немного черниговского фольклора

Один из популярных будмаркетов города получит штраф за нарушение карантина

Вы думаете это Эпицентр ?

Не-а речь идёт о местном будмаркете "Вена".



Эпицентр работает на всех парах.

