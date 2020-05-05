Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1173117411751176 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 22 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 210 Додано: Сер 06 тра, 2020 20:44 stm написав: juristkostya написав: выбор у бизнеса был до эпидемии. Оптимальные логистические стыковки были отшлифованы.

Так вот, я не припомню, чтобы зерно от нас в Китай и, условно, скоропортящуюся молочку из Польши к нам возили одним и тем же пароходом. выбор у бизнесадо эпидемии. Оптимальные логистические стыковкиотшлифованы.Так вот, я не припомню, чтобы зерно от нас в Китай и, условно, скоропортящуюся молочку из Польши к нам возили одним и тем же пароходом.

А помните что бы пароход ходил пустым? ))) Вопрос в организации мощностей для системы т.е., Костя, Вы влазите на чужое поле с множеством игроков в обычное ничем не неприятное время... Тактика тоже неплоха, можно сидеть вообще ничего не делать, страна и так разовьётся ))) А помните что бы пароход ходил пустым? ))) Вопрос в организации мощностей для системыт.е., Костя, Вы влазите на чужое поле с множеством игроков в обычное ничем не неприятное время... Тактика тоже неплоха, можно сидеть вообще ничего не делать, страна и так разовьётся )))

Вы нарисовали цепочку, в которой явно упущен момент смены вида транспорта Вы нарисовали цепочку, в которой явно упущен момент смены вида транспорта juristkostya Повідомлень: 2837 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 20:49



Ну и спекули и мошенники всех мастей подняли нехило бабла. Как обычно, "в мутной воде". А замутили знатно! Китайцы организовали самый массовый в мире пранк, а керманычи всех стран (кто по тупости, кто из корыстных мотивов) использовали его для репетиции загона подданных в "матрицу"Ну и спекули и мошенники всех мастей подняли нехило бабла. Как обычно, "в мутной воде". А замутили знатно! Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11280 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6791 раз. Подякували: 3028 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 20:52 prodigy написав: Обращение Кравчука к президенту и парламенту: Сегодня мы стоим на грани, за которой анархия и вседозволенность. Остановите это, пока не поздно!

Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/obras ... 98395.html Обращение Кравчука к президенту и парламенту: Сегодня мы стоим на грани, за которой анархия и вседозволенность. Остановите это, пока не поздно!Больше читайте тут:



Оттуда:



Сегодня мы без преувеличения сдаем экзамен на зрелость и человечность. Справляемся ли мы с этим вызовом? Да. В целом справляемся. В чрезвычайно сложных политических, военных, экономических, социальных условиях Украина сумела мобилизовать силы, ресурсы, научный потенциал и активно борется с эпидемией. Мы имеем замечательные примеры подвижничества и жертвенности врачей, волонтеров, которые каждый день идут в бой с вирусным врагом.



Большую и очень нужную работу выполняет наш бизнес, который помогает людям преодолеть эту страшную беду. Практически все сознательные предприниматели подключились к этой деятельности. Пример высокого понимания ситуации показывает Ринат Ахметов. Безусловно, такая позиция заслуживает высокой оценки, она оставит глубокий след в истории Украины. Но, к сожалению, не все у нас так, как должно быть. Далеко не все понимают смертельную угрозу, которая нависла над нами.



Ясно-понятно Оттуда:Ясно-понятно Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11280 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6791 раз. Подякували: 3028 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 20:53 rollo написав: fler написав: В Николаеве тоже сегодня протокол составляли... магазину сумок на рынке. Пришла целая делегация - полиция+нацгвардия, именно адресно в этот магазин, на других внимание не обращали. Раньше магазину делали предупреждение.. В Николаеве тоже сегодня протокол составляли... магазину сумок на рынке. Пришла целая делегация - полиция+нацгвардия, именно адресно в этот магазин, на других внимание не обращали. Раньше магазину делали предупреждение..

Соседи не стали на защиту соседа? Не отбили вместе соседа от полицаев? Соседи не стали на защиту соседа? Не отбили вместе соседа от полицаев?

Об этом мне ничего не известно, я не совсем рядом с тем магазином. Но знаю, что предупреждения делались и другим магазинам, например, "Пассаж", 1-й ряд.

Приходившая полиция говорила, что к ним поступают сообщения и они вынуждены реагировать и приезжать.. Об этом мне ничего не известно, я не совсем рядом с тем магазином. Но знаю, что предупреждения делались и другим магазинам, например, "Пассаж", 1-й ряд.Приходившая полиция говорила, что к ним поступают сообщения и ониреагировать и приезжать.. fler

Повідомлень: 1362 З нами з: 07.08.09 Подякував: 385 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 21:00 fler написав: rollo написав: fler написав: В Николаеве тоже сегодня протокол составляли... магазину сумок на рынке. Пришла целая делегация - полиция+нацгвардия, именно адресно в этот магазин, на других внимание не обращали. Раньше магазину делали предупреждение.. В Николаеве тоже сегодня протокол составляли... магазину сумок на рынке. Пришла целая делегация - полиция+нацгвардия, именно адресно в этот магазин, на других внимание не обращали. Раньше магазину делали предупреждение..

Соседи не стали на защиту соседа? Не отбили вместе соседа от полицаев? Соседи не стали на защиту соседа? Не отбили вместе соседа от полицаев?

Об этом мне ничего не известно, я не совсем рядом с тем магазином. Но знаю, что предупреждения делались и другим магазинам, например, "Пассаж", 1-й ряд.

Приходившая полиция говорила, что к ним поступают сообщения и они вынуждены реагировать и приезжать.. Об этом мне ничего не известно, я не совсем рядом с тем магазином. Но знаю, что предупреждения делались и другим магазинам, например, "Пассаж", 1-й ряд.Приходившая полиция говорила, что к ним поступают сообщения и ониреагировать и приезжать..

Печально. Все только за себя. Печально. Все только за себя. rollo Повідомлень: 633 З нами з: 20.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2020 21:22 Вкладчик1234 написав: prodigy написав: Обращение Кравчука к президенту и парламенту: Сегодня мы стоим на грани, за которой анархия и вседозволенность. Остановите это, пока не поздно!

Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/obras ... 98395.html Обращение Кравчука к президенту и парламенту: Сегодня мы стоим на грани, за которой анархия и вседозволенность. Остановите это, пока не поздно!Больше читайте тут:



Оттуда:



Сегодня мы без преувеличения сдаем экзамен на зрелость и человечность. Справляемся ли мы с этим вызовом? Да. В целом справляемся. В чрезвычайно сложных политических, военных, экономических, социальных условиях Украина сумела мобилизовать силы, ресурсы, научный потенциал и активно борется с эпидемией. Мы имеем замечательные примеры подвижничества и жертвенности врачей, волонтеров, которые каждый день идут в бой с вирусным врагом.



Большую и очень нужную работу выполняет наш бизнес, который помогает людям преодолеть эту страшную беду. Практически все сознательные предприниматели подключились к этой деятельности. Пример высокого понимания ситуации показывает Ринат Ахметов. Безусловно, такая позиция заслуживает высокой оценки, она оставит глубокий след в истории Украины. Но, к сожалению, не все у нас так, как должно быть. Далеко не все понимают смертельную угрозу, которая нависла над нами.



Ясно-понятно Оттуда:Ясно-понятно



я так думаю, шо тарифы не мешало бы поднять....



в знак благодарности я так думаю, шо тарифы не мешало бы поднять....в знак благодарности 19yuriy91 Повідомлень: 2660 З нами з: 15.09.12 Подякував: 241 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1173117411751176 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6934 1552399

ЛОБ Вів 05 тра, 2020 21:27