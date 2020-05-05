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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1174117511761177>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:44

  stm написав:
  juristkostya написав:выбор у бизнеса был до эпидемии. Оптимальные логистические стыковки были отшлифованы.
Так вот, я не припомню, чтобы зерно от нас в Китай и, условно, скоропортящуюся молочку из Польши к нам возили одним и тем же пароходом.

А помните что бы пароход ходил пустым? ))) Вопрос в организации мощностей для системы ;) т.е., Костя, Вы влазите на чужое поле с множеством игроков в обычное ничем не неприятное время... Тактика тоже неплоха, можно сидеть вообще ничего не делать, страна и так разовьётся )))

Вы нарисовали цепочку, в которой явно упущен момент смены вида транспорта
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:49

Китайцы организовали самый массовый в мире пранк, а керманычи всех стран (кто по тупости, кто из корыстных мотивов) использовали его для репетиции загона подданных в "матрицу"

Ну и спекули и мошенники всех мастей подняли нехило бабла. Как обычно, "в мутной воде". А замутили знатно! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:52

  prodigy написав:Обращение Кравчука к президенту и парламенту: Сегодня мы стоим на грани, за которой анархия и вседозволенность. Остановите это, пока не поздно!
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/obras ... 98395.html


Оттуда:

Сегодня мы без преувеличения сдаем экзамен на зрелость и человечность. Справляемся ли мы с этим вызовом? Да. В целом справляемся. В чрезвычайно сложных политических, военных, экономических, социальных условиях Украина сумела мобилизовать силы, ресурсы, научный потенциал и активно борется с эпидемией. Мы имеем замечательные примеры подвижничества и жертвенности врачей, волонтеров, которые каждый день идут в бой с вирусным врагом.

Большую и очень нужную работу выполняет наш бизнес, который помогает людям преодолеть эту страшную беду. Практически все сознательные предприниматели подключились к этой деятельности. Пример высокого понимания ситуации показывает Ринат Ахметов. Безусловно, такая позиция заслуживает высокой оценки, она оставит глубокий след в истории Украины. Но, к сожалению, не все у нас так, как должно быть. Далеко не все понимают смертельную угрозу, которая нависла над нами.


Ясно-понятно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:53

  rollo написав:
  fler написав:В Николаеве тоже сегодня протокол составляли... магазину сумок на рынке. Пришла целая делегация - полиция+нацгвардия, именно адресно в этот магазин, на других внимание не обращали. Раньше магазину делали предупреждение..

Соседи не стали на защиту соседа? Не отбили вместе соседа от полицаев?

Об этом мне ничего не известно, я не совсем рядом с тем магазином. Но знаю, что предупреждения делались и другим магазинам, например, "Пассаж", 1-й ряд.
Приходившая полиция говорила, что к ним поступают сообщения и они вынуждены реагировать и приезжать..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:00

  fler написав:
  rollo написав:
  fler написав:В Николаеве тоже сегодня протокол составляли... магазину сумок на рынке. Пришла целая делегация - полиция+нацгвардия, именно адресно в этот магазин, на других внимание не обращали. Раньше магазину делали предупреждение..

Соседи не стали на защиту соседа? Не отбили вместе соседа от полицаев?

Об этом мне ничего не известно, я не совсем рядом с тем магазином. Но знаю, что предупреждения делались и другим магазинам, например, "Пассаж", 1-й ряд.
Приходившая полиция говорила, что к ним поступают сообщения и они вынуждены реагировать и приезжать..

Печально. Все только за себя.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:22

  Вкладчик1234 написав:
  prodigy написав:Обращение Кравчука к президенту и парламенту: Сегодня мы стоим на грани, за которой анархия и вседозволенность. Остановите это, пока не поздно!
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/obras ... 98395.html


Оттуда:

Сегодня мы без преувеличения сдаем экзамен на зрелость и человечность. Справляемся ли мы с этим вызовом? Да. В целом справляемся. В чрезвычайно сложных политических, военных, экономических, социальных условиях Украина сумела мобилизовать силы, ресурсы, научный потенциал и активно борется с эпидемией. Мы имеем замечательные примеры подвижничества и жертвенности врачей, волонтеров, которые каждый день идут в бой с вирусным врагом.

Большую и очень нужную работу выполняет наш бизнес, который помогает людям преодолеть эту страшную беду. Практически все сознательные предприниматели подключились к этой деятельности. Пример высокого понимания ситуации показывает Ринат Ахметов. Безусловно, такая позиция заслуживает высокой оценки, она оставит глубокий след в истории Украины. Но, к сожалению, не все у нас так, как должно быть. Далеко не все понимают смертельную угрозу, которая нависла над нами.


Ясно-понятно


я так думаю, шо тарифы не мешало бы поднять....

в знак благодарности
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:27

  Вкладчик1234 написав:Китайцы организовали самый массовый в мире пранк, а керманычи всех стран (кто по тупости, кто из корыстных мотивов) использовали его для репетиции загона подданных в "матрицу"

Ну и спекули и мошенники всех мастей подняли нехило бабла. Как обычно, "в мутной воде". А замутили знатно! :)


70 тысяч американских трупов; вот так пранк
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:42

  Ukrainian написав:
  Вкладчик1234 написав:Китайцы организовали самый массовый в мире пранк, а керманычи всех стран (кто по тупости, кто из корыстных мотивов) использовали его для репетиции загона подданных в "матрицу"

Ну и спекули и мошенники всех мастей подняли нехило бабла. Как обычно, "в мутной воде". А замутили знатно! :)


70 тысяч американских трупов; вот так пранк

В 2ій світовій скільки загинуло американців?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:51

  Ukrainian написав:
  Вкладчик1234 написав:Китайцы организовали самый массовый в мире пранк, а керманычи всех стран (кто по тупости, кто из корыстных мотивов) использовали его для репетиции загона подданных в "матрицу"

Ну и спекули и мошенники всех мастей подняли нехило бабла. Как обычно, "в мутной воде". А замутили знатно! :)


70 тысяч американских трупов; вот так пранк

А сколько бы их умерло:
а) без короны
б) без карантина (имеются ввиду смерти по причине отсутствия помощи, из-за того, что всех в приказном порядке отправили на АТО с короной. Без короно-карантина помощь в таких ситуациях была бы оказана в обычном порядке, и человек бы жил)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:17


Хорошая новость есть способ дезинфекции
С2Н5ОН малыми дозами конечно
choca
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