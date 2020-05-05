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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:44
stm написав: juristkostya написав:
выбор у бизнеса был
до эпидемии. Оптимальные логистические стыковки были
отшлифованы.
Так вот, я не припомню, чтобы зерно от нас в Китай и, условно, скоропортящуюся молочку из Польши к нам возили одним и тем же пароходом.
А помните что бы пароход ходил пустым? ))) Вопрос в организации мощностей для системы
т.е., Костя, Вы влазите на чужое поле с множеством игроков в обычное ничем не неприятное время... Тактика тоже неплоха, можно сидеть вообще ничего не делать, страна и так разовьётся )))
Вы нарисовали цепочку, в которой явно упущен момент смены вида транспорта
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Додано: Сер 06 тра, 2020 20:49
Китайцы организовали самый массовый в мире пранк, а керманычи всех стран (кто по тупости, кто из корыстных мотивов) использовали его для репетиции загона подданных в "матрицу"
Ну и спекули и мошенники всех мастей подняли нехило бабла. Как обычно, "в мутной воде". А замутили знатно!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 06 тра, 2020 20:52
Оттуда:
Сегодня мы без преувеличения сдаем экзамен на зрелость и человечность. Справляемся ли мы с этим вызовом? Да. В целом справляемся. В чрезвычайно сложных политических, военных, экономических, социальных условиях Украина сумела мобилизовать силы, ресурсы, научный потенциал и активно борется с эпидемией. Мы имеем замечательные примеры подвижничества и жертвенности врачей, волонтеров, которые каждый день идут в бой с вирусным врагом.
Большую и очень нужную работу выполняет наш бизнес, который помогает людям преодолеть эту страшную беду. Практически все сознательные предприниматели подключились к этой деятельности. Пример высокого понимания ситуации показывает Ринат Ахметов. Безусловно, такая позиция заслуживает высокой оценки, она оставит глубокий след в истории Украины. Но, к сожалению, не все у нас так, как должно быть. Далеко не все понимают смертельную угрозу, которая нависла над нами.
Ясно-понятно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 06 тра, 2020 20:53
rollo написав: fler написав:
В Николаеве тоже сегодня протокол составляли... магазину сумок на рынке. Пришла целая делегация - полиция+нацгвардия, именно адресно в этот магазин, на других внимание не обращали. Раньше магазину делали предупреждение..
Соседи не стали на защиту соседа? Не отбили вместе соседа от полицаев?
Об этом мне ничего не известно, я не совсем рядом с тем магазином. Но знаю, что предупреждения делались и другим магазинам, например, "Пассаж", 1-й ряд.
Приходившая полиция говорила, что к ним поступают сообщения и они вынуждены
реагировать и приезжать..
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:00
fler написав: rollo написав: fler написав:
В Николаеве тоже сегодня протокол составляли... магазину сумок на рынке. Пришла целая делегация - полиция+нацгвардия, именно адресно в этот магазин, на других внимание не обращали. Раньше магазину делали предупреждение..
Соседи не стали на защиту соседа? Не отбили вместе соседа от полицаев?
Об этом мне ничего не известно, я не совсем рядом с тем магазином. Но знаю, что предупреждения делались и другим магазинам, например, "Пассаж", 1-й ряд.
Приходившая полиция говорила, что к ним поступают сообщения и они вынуждены
реагировать и приезжать..
Печально. Все только за себя.
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rollo
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:22
Вкладчик1234 написав:
Оттуда:
Сегодня мы без преувеличения сдаем экзамен на зрелость и человечность. Справляемся ли мы с этим вызовом? Да. В целом справляемся. В чрезвычайно сложных политических, военных, экономических, социальных условиях Украина сумела мобилизовать силы, ресурсы, научный потенциал и активно борется с эпидемией. Мы имеем замечательные примеры подвижничества и жертвенности врачей, волонтеров, которые каждый день идут в бой с вирусным врагом.
Большую и очень нужную работу выполняет наш бизнес, который помогает людям преодолеть эту страшную беду. Практически все сознательные предприниматели подключились к этой деятельности. Пример высокого понимания ситуации показывает Ринат Ахметов. Безусловно, такая позиция заслуживает высокой оценки, она оставит глубокий след в истории Украины. Но, к сожалению, не все у нас так, как должно быть. Далеко не все понимают смертельную угрозу, которая нависла над нами.
Ясно-понятно
я так думаю, шо тарифы не мешало бы поднять....
в знак благодарности
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:27
Вкладчик1234 написав:
Китайцы организовали самый массовый в мире пранк, а керманычи всех стран (кто по тупости, кто из корыстных мотивов) использовали его для репетиции загона подданных в "матрицу"
Ну и спекули и мошенники всех мастей подняли нехило бабла. Как обычно, "в мутной воде". А замутили знатно!
70 тысяч американских трупов; вот так пранк
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:42
Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав:
Китайцы организовали самый массовый в мире пранк, а керманычи всех стран (кто по тупости, кто из корыстных мотивов) использовали его для репетиции загона подданных в "матрицу"
Ну и спекули и мошенники всех мастей подняли нехило бабла. Как обычно, "в мутной воде". А замутили знатно!
70 тысяч американских трупов; вот так пранк
В 2ій світовій скільки загинуло американців?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:51
Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав:
Китайцы организовали самый массовый в мире пранк, а керманычи всех стран (кто по тупости, кто из корыстных мотивов) использовали его для репетиции загона подданных в "матрицу"
Ну и спекули и мошенники всех мастей подняли нехило бабла. Как обычно, "в мутной воде". А замутили знатно!
70 тысяч американских трупов; вот так пранк
А сколько бы их умерло:
а) без короны
б) без карантина (имеются ввиду смерти по причине отсутствия помощи, из-за того, что всех в приказном порядке отправили на АТО с короной. Без короно-карантина помощь в таких ситуациях была бы оказана в обычном порядке, и человек бы жил)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 06 тра, 2020 22:17
Хорошая новость есть способ дезинфекции
С2Н5ОН малыми дозами конечно
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