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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1174117511761177

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:55

  choca написав:

Хорошая новость есть способ дезинфекции
С2Н5ОН малыми дозами конечно

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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:11

  ruvex написав:

Медицина XXI столетия - гигиена и здоровое питание.

Відносно маловитратно.
До речі, природний резервуар таких коронавірусів - стінки кишківника кажана. Розглядається варіант первинної передачі до людини під час роботи з гуано кажанів, яке використовують селяни як добриво.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:20

  choca написав:Хорошая новость есть способ дезинфекции
С2Н5ОН малыми дозами конечно

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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.nytimes.com/reuters/2020/05 ... s-who.htmlСтали проверять случаи пневмонии в2019 году обнаружили ковид очень интересно
choca
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:44

  Вкладчик1234 написав:Давайте так: каждая новая клетка вируса - это новая и более агрессивная мутация!

у вирусов нет клеток... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:50

  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:Давайте так: каждая новая клетка вируса - это новая и более агрессивная мутация!

у вирусов нет клеток... ;)

А как называется одна особь вируса? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:55

  Вкладчик1234 написав:
  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:Давайте так: каждая новая клетка вируса - это новая и более агрессивная мутация!

у вирусов нет клеток... ;)

А как называется одна особь вируса? :)

вирус он и в африке вирус... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 01:56

  Вкладчик1234 написав:
  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:Давайте так: каждая новая клетка вируса - это новая и более агрессивная мутация!

у вирусов нет клеток... ;)

А как называется одна особь вируса? :)

Вирион
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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