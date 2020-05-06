choca написав:centurionus написав:
Covid-19 може розмножуватися в кишечнику
Хорошая новость есть способ дезинфекции
С2Н5ОН малыми дозами конечно
головне часто і регулярно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:55
головне часто і регулярно
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:11
Відносно маловитратно.
До речі, природний резервуар таких коронавірусів - стінки кишківника кажана. Розглядається варіант первинної передачі до людини під час роботи з гуано кажанів, яке використовують селяни як добриво.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:20
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 07 тра, 2020 00:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 07 тра, 2020 00:44
у вирусов нет клеток...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 07 тра, 2020 00:50
А как называется одна особь вируса?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 07 тра, 2020 00:55
вирус он и в африке вирус...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 07 тра, 2020 01:56
Вирион
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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