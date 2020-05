Додано: Сер 06 тра, 2020 23:11

ruvex написав: centurionus написав: Covid-19 може розмножуватися в кишечнику

Медицина XXI столетия - гигиена и здоровое питание. Медицина XXI столетия - гигиена и здоровое питание.

Відносно маловитратно.

До речі, природний резервуар таких коронавірусів - стінки кишківника кажана. Розглядається варіант первинної передачі до людини під час роботи з гуано кажанів, яке використовують селяни як добриво. Відносно маловитратно.До речі, природний резервуар таких коронавірусів - стінки кишківника кажана. Розглядається варіант первинної передачі до людини під час роботи з гуано кажанів, яке використовують селяни як добриво.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell