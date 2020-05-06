Медицина XXI столетия - гигиена и здоровое питание.
Відносно маловитратно. До речі, природний резервуар таких коронавірусів - стінки кишківника кажана. Розглядається варіант первинної передачі до людини під час роботи з гуано кажанів, яке використовують селяни як добриво.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Медицина XXI столетия - гигиена и здоровое питание.
Врачи-миллениалы скоро откроют грипп
Только не надо о врачах-мелениалах. Мне реально страшно смотреть, как вытряхивают деньги из пациентов врачи начала девяностых годов выпуска. Там уже пошло такое отравление тренингами личностного роста, что мама не горюй. Дерут в три шкуры и даже больше
О чем думают пациенты, подключенные к аппарату ИВЛ, оригинальные тексты записок, с помощью которых они общаются.
Записки пациентов, лежащих на ИВЛ
Одни из тех, кто находится на аппарате ИВЛ, с трудом могут моргнуть или немного пошевелиться, реагируя на вопросы. Другим "повезло" куда больше, у них получается написать на бумаге о том, что их волнует. 1. Извините, я не могу кашлять, у меня нет сил; 2. Мне очень плохо сердце; 3. Машина дышит, а я нет; 4. Я ношу очки. Прошу свидания с женой; 5. Поесть; 6. У мен голюцинация (авторская орфография); 7. Укольчик обезболивания можно?; 8. День, число? Четверг. 19 марта; 9. Спать; 10. Долго я здесь? Надо дочке позвонить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.