Додано: Чет 07 тра, 2020 09:28

О чем думают пациенты, подключенные к аппарату ИВЛ, оригинальные тексты записок, с помощью которых они общаются.



Записки пациентов, лежащих на ИВЛ



Одни из тех, кто находится на аппарате ИВЛ, с трудом могут моргнуть или немного пошевелиться, реагируя на вопросы. Другим "повезло" куда больше, у них получается написать на бумаге о том, что их волнует.

1. Извините, я не могу кашлять, у меня нет сил;

2. Мне очень плохо сердце;

3. Машина дышит, а я нет;

4. Я ношу очки. Прошу свидания с женой;

5. Поесть;

6. У мен голюцинация (авторская орфография);

7. Укольчик обезболивания можно?;

8. День, число? Четверг. 19 марта;

9. Спать;

10. Долго я здесь? Надо дочке позвонить.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.