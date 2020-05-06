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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1175117611771178

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:36

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ruvex написав:Медицина XXI столетия - гигиена и здоровое питание.

Врачи-миллениалы скоро откроют грипп :)

Только не надо о врачах-мелениалах. Мне реально страшно смотреть, как вытряхивают деньги из пациентов врачи начала девяностых годов выпуска.
Там уже пошло такое отравление тренингами личностного роста, что мама не горюй.
Дерут в три шкуры и даже больше

Так сейчас мы под их властью :)

Толстые китайские тролли вкинули тему с "не гриппом", и миллениалы подхватили, и понеслась

Уровень медицины и керманычей во всех (практически) странах равен уровню обсуждения на форуме молодых мамаш.

Поэтому никто ничего не знает, не имеет достоверной информации (даже статистики, т.к. не умеют считать, и не имеют методики подсчёта), одни страны живут как ни в чём не бывало, другие наглухо закрыли крепостных по домам "под угрозой расстрела".

И никто не может ответить, "что всё-таки происходит на самом деле, и как действовать правильно"?

Зато бабло пилится как никогда
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:27

  Вкладчик1234 написав:
Уровень медицины и керманычей во всех (практически) странах равен уровню обсуждения на форуме молодых мамаш


Вы бы хоть поинтересовалась какой уровень знаний должен был быть у выпускника школы чтобы его взяли в мединститут в нормальной стране и каким объёмом знаний и навыков должен обладать врач чтобы работать даже на рядовой позиции специалиста прежде чем делать подобные "заключения"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:43

  antey1969 написав:
  shapo написав:
  antey1969 написав:.......
Только не надо о врачах-мелениалах. Мне реально страшно смотреть, как вытряхивают деньги из пациентов врачи начала девяностых годов выпуска.
Там уже пошло такое отравление тренингами личностного роста, что мама не горюй.
Дерут в три шкуры и даже больше


Это те кто остался здесь в профессии, а не бросил медицину или уехал в профессиональную эмиграцию

Порядочные не выдержали нищенских зарплат и ушли

К счастью, всё же не все.
Но найти таких трудно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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