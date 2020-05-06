ruvex написав:Медицина XXI столетия - гигиена и здоровое питание.
Врачи-миллениалы скоро откроют грипп
Только не надо о врачах-мелениалах. Мне реально страшно смотреть, как вытряхивают деньги из пациентов врачи начала девяностых годов выпуска. Там уже пошло такое отравление тренингами личностного роста, что мама не горюй. Дерут в три шкуры и даже больше
Так сейчас мы под их властью
Толстые китайские тролли вкинули тему с "не гриппом", и миллениалы подхватили, и понеслась
Уровень медицины и керманычей во всех (практически) странах равен уровню обсуждения на форуме молодых мамаш.
Поэтому никто ничего не знает, не имеет достоверной информации (даже статистики, т.к. не умеют считать, и не имеют методики подсчёта), одни страны живут как ни в чём не бывало, другие наглухо закрыли крепостных по домам "под угрозой расстрела".
И никто не может ответить, "что всё-таки происходит на самом деле, и как действовать правильно"?
Зато бабло пилится как никогда
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав: Уровень медицины и керманычей во всех (практически) странах равен уровню обсуждения на форуме молодых мамаш
Вы бы хоть поинтересовалась какой уровень знаний должен был быть у выпускника школы чтобы его взяли в мединститут в нормальной стране и каким объёмом знаний и навыков должен обладать врач чтобы работать даже на рядовой позиции специалиста прежде чем делать подобные "заключения"
antey1969 написав:....... Только не надо о врачах-мелениалах. Мне реально страшно смотреть, как вытряхивают деньги из пациентов врачи начала девяностых годов выпуска. Там уже пошло такое отравление тренингами личностного роста, что мама не горюй. Дерут в три шкуры и даже больше
Это те кто остался здесь в профессии, а не бросил медицину или уехал в профессиональную эмиграцию
Порядочные не выдержали нищенских зарплат и ушли
К счастью, всё же не все. Но найти таких трудно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.