Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1175117611771178 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 22 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 210 Додано: Чет 07 тра, 2020 09:36 antey1969 написав: Вкладчик1234 написав: ruvex написав: Медицина XXI столетия - гигиена и здоровое питание. Медицина XXI столетия - гигиена и здоровое питание.

Врачи-миллениалы скоро откроют грипп Врачи-миллениалы скоро откроют грипп

Только не надо о врачах-мелениалах. Мне реально страшно смотреть, как вытряхивают деньги из пациентов врачи начала девяностых годов выпуска.

Там уже пошло такое отравление тренингами личностного роста, что мама не горюй.

Дерут в три шкуры и даже больше Только не надо о врачах-мелениалах. Мне реально страшно смотреть, как вытряхивают деньги из пациентов врачи начала девяностых годов выпуска.Там уже пошло такое отравление тренингами личностного роста, что мама не горюй.Дерут в три шкуры и даже больше

Так сейчас мы под их властью



Толстые китайские тролли вкинули тему с "не гриппом", и миллениалы подхватили, и понеслась



Уровень медицины и керманычей во всех (практически) странах равен уровню обсуждения на форуме молодых мамаш.



Поэтому никто ничего не знает, не имеет достоверной информации (даже статистики, т.к. не умеют считать, и не имеют методики подсчёта), одни страны живут как ни в чём не бывало, другие наглухо закрыли крепостных по домам "под угрозой расстрела".



И никто не может ответить, "что всё-таки происходит на самом деле, и как действовать правильно"?



Зато бабло пилится как никогда Так сейчас мы под их властьюТолстые китайские тролли вкинули тему с "не гриппом", и миллениалы подхватили, и понесласьУровень медицины и керманычей во всех (практически) странах равен уровню обсуждения на форуме молодых мамаш.Поэтому никто ничего не знает, не имеет достоверной информации (даже статистики, т.к. не умеют считать, и не имеют методики подсчёта), одни страны живут как ни в чём не бывало, другие наглухо закрыли крепостных по домам "под угрозой расстрела".И никто не может ответить,Зато бабло пилится как никогда Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11287 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6791 раз. Подякували: 3030 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 10:27 Вкладчик1234 написав:

Уровень медицины и керманычей во всех (практически) странах равен уровню обсуждения на форуме молодых мамаш Уровень медицины и керманычей во всех (практически) странах равен уровню обсуждения на форуме молодых мамаш



Вы бы хоть поинтересовалась какой уровень знаний должен был быть у выпускника школы чтобы его взяли в мединститут в нормальной стране и каким объёмом знаний и навыков должен обладать врач чтобы работать даже на рядовой позиции специалиста прежде чем делать подобные "заключения" Вы бы хоть поинтересовалась какой уровень знаний должен был быть у выпускника школы чтобы его взяли в мединститут в нормальной стране и каким объёмом знаний и навыков должен обладать врач чтобы работать даже на рядовой позиции специалиста прежде чем делать подобные "заключения" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3348 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 10:43 antey1969 написав: shapo написав: antey1969 написав: .......

Только не надо о врачах-мелениалах. Мне реально страшно смотреть, как вытряхивают деньги из пациентов врачи начала девяностых годов выпуска.

Там уже пошло такое отравление тренингами личностного роста, что мама не горюй.

Дерут в три шкуры и даже больше .......Только не надо о врачах-мелениалах. Мне реально страшно смотреть, как вытряхивают деньги из пациентов врачи начала девяностых годов выпуска.Там уже пошло такое отравление тренингами личностного роста, что мама не горюй.Дерут в три шкуры и даже больше



Это те кто остался здесь в профессии, а не бросил медицину или уехал в профессиональную эмиграцию Это те кто остался здесь в профессии, а не бросил медицину или уехал в профессиональную эмиграцию

Порядочные не выдержали нищенских зарплат и ушли Порядочные не выдержали нищенских зарплат и ушли

К счастью, всё же не все.

Но найти таких трудно. К счастью, всё же не все.Но найти таких трудно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16441 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4476 раз. Подякували: 4147 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1175117611771178 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6935 1552644

Zebra Сер 06 тра, 2020 21:50