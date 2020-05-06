Додано: Чет 07 тра, 2020 12:02

В Москве в связи с переполнением больниц разворачивают 5 временных коронавирусных госпиталей (вместе около 10 тыс коек):



1. Экспо-центр на Красной пресне (4 тыс)



2. АТЦ "Москва" на Каширском шоссе (2 тыс)



3. 75-й павильон ВДНХ (1,8 тыс)



4. ледовый дворец "Крылатское" (1,3 тыс)



5. выставочный центр "Сокольники" (1,2 тыс)

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.