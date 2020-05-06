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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1177117811791180>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:В результате карантин только замедлил распространение заразы и отстрочил неизбежное.
ну, как бы, карантин и нужен был, чтобы получить некоторый запас времени на подготовку к новым реалиям. Другой задачи перед ним и не ставилось.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вчені підтвердили лікувальний ефект антикоагулянтів в боротьбі з COVID-19 — дослідження
https://racurs.ua/ua/n137862-vcheni-pidtverdyly-likuvalnyy-efekt-antykoagulyantiv-v-borotbi-z-covid-19-doslidjennya.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:59

  juristkostya написав:
  Schmit написав:В результате карантин только замедлил распространение заразы и отстрочил неизбежное.
ну, как бы, карантин и нужен был, чтобы получить некоторый запас времени на подготовку к новым реалиям. Другой задачи перед ним и не ставилось.

все меры должны быть рациональными и своевременными. например в Чехии уже задумываются на тем, что чрезмерные карантинные меры привели к тому, что сегодня только у 3% населения есть антитела и при второй волне осенью-зимой это может иметь отрицательные последствия...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:59

  juristkostya написав:
  Schmit написав:В результате карантин только замедлил распространение заразы и отстрочил неизбежное.
ну, как бы, карантин и нужен был, чтобы получить некоторый запас времени на подготовку к новым реалиям. Другой задачи перед ним и не ставилось.


Какие новые реалии ? Что они свободно умирали и не мешали жить выжившим ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:02

  Schmit написав:
  ekantashivo написав:... Меня наше плато по 500 человек в день больше волнует. Из плато выход куда угодно может быть.

Большинство уже расслабились и геройствуют с масками на бороде - в лучшем случае. Пока одни сидели дома, неся экономические потери, другие без всяких обсерваций возвращались из европ, третьи пустились во все тяжкие по церквям, шашлыкам, эпицентрам и вновь открытым базарам. Самые наглые уже в магазины и такси лезут без каких либо средств защиты. В результате карантин только замедлил распространение заразы и отстрочил неизбежное. Выход из плато легко предсказуем.

Вільнобидло зрозуміло, що ніхто їх не штрафуватиме на 17к за неприкриті дірки на мордах, які не несуть слідів інтелекту. Метод переконання/особистого прикладу в роботі "с людямі" не працює - тільки примус (бажано "жорсткий" примус, а-ля ППС МВС СРСР, при появі нарядів якої в полі зору всі "асоціальні елементи" та просто алкоголіки розбігалися як таргани на світлі).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  varlo написав:Вчені підтвердили лікувальний ефект антикоагулянтів в боротьбі з COVID-19 — дослідження

ждем когда воз начнет трезвонить что это не эффективно, и вообще нельзя, ниче нельзя... Рекомендую последнюю Латынину, интересный эффект она описывает, когда ВОЗ отвергает все возможные лекарства, наверно ждем вакцину из Китая...
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Главврач московской поликлиники №180 скончалась от вызванных коронавирусом осложнений.
Собственно здесь интересен другой факт. Она провела 43 дня на ИВЛ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:06

  Тракторист написав:
  juristkostya написав:
  Schmit написав:В результате карантин только замедлил распространение заразы и отстрочил неизбежное.
ну, как бы, карантин и нужен был, чтобы получить некоторый запас времени на подготовку к новым реалиям. Другой задачи перед ним и не ставилось.

все меры должны быть рациональными и своевременными. например в Чехии уже задумываются на тем, что чрезмерные карантинные меры привели к тому, что сегодня только у 3% населения есть антитела и при второй волне осенью-зимой это может иметь отрицательные последствия...

согласен. Карантин можно было начинать снимать на пару недель раньше.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:08

  moldashavanin написав:
Какие новые реалии ? Что они свободно умирали и не мешали жить выжившим ?

по сути, во время карантина нужно было провести некоторые оргмероприятия по созданию стационаров с интенсивной терапией в относительно обособленных зданиях. Чтоб было куда класть тяжёлых с минимальным риском для других категорий больных. Всё. Дальше айда все на работу вырабатывать коллективный иммунитет.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:11

Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку: точний тест на антитіла лише один на даний момент - від Roche. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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