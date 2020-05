Додано: Чет 07 тра, 2020 15:02

Schmit написав: ekantashivo написав: ... Меня наше плато по 500 человек в день больше волнует. Из плато выход куда угодно может быть. ... Меня наше плато по 500 человек в день больше волнует. Из плато выход куда угодно может быть.

Большинство уже расслабились и геройствуют с масками на бороде - в лучшем случае. Пока одни сидели дома, неся экономические потери, другие без всяких обсерваций возвращались из европ, третьи пустились во все тяжкие по церквям, шашлыкам, эпицентрам и вновь открытым базарам. Самые наглые уже в магазины и такси лезут без каких либо средств защиты. В результате карантин только замедлил распространение заразы и отстрочил неизбежное. Выход из плато легко предсказуем.

Вільнобидло зрозуміло, що ніхто їх не штрафуватиме на 17к за неприкриті дірки на мордах, які не несуть слідів інтелекту. Метод переконання/особистого прикладу в роботі "с людямі" не працює - тільки примус (бажано "жорсткий" примус, а-ля ППС МВС СРСР, при появі нарядів якої в полі зору всі "асоціальні елементи" та просто алкоголіки розбігалися як таргани на світлі).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell