ну, как бы, карантин и нужен был, чтобы получить некоторый запас времени на подготовку к новым реалиям. Другой задачи перед ним и не ставилось.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вчені підтвердили лікувальний ефект антикоагулянтів в боротьбі з COVID-19 — дослідження
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:59
все меры должны быть рациональными и своевременными. например в Чехии уже задумываются на тем, что чрезмерные карантинные меры привели к тому, что сегодня только у 3% населения есть антитела и при второй волне осенью-зимой это может иметь отрицательные последствия...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:59
Какие новые реалии ? Что они свободно умирали и не мешали жить выжившим ?
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:02
Вільнобидло зрозуміло, що ніхто їх не штрафуватиме на 17к за неприкриті дірки на мордах, які не несуть слідів інтелекту. Метод переконання/особистого прикладу в роботі "с людямі" не працює - тільки примус (бажано "жорсткий" примус, а-ля ППС МВС СРСР, при появі нарядів якої в полі зору всі "асоціальні елементи" та просто алкоголіки розбігалися як таргани на світлі).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ждем когда воз начнет трезвонить что это не эффективно, и вообще нельзя, ниче нельзя... Рекомендую последнюю Латынину, интересный эффект она описывает, когда ВОЗ отвергает все возможные лекарства, наверно ждем вакцину из Китая...
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Главврач московской поликлиники №180 скончалась от вызванных коронавирусом осложнений.
Собственно здесь интересен другой факт. Она провела 43 дня на ИВЛ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:06
согласен. Карантин можно было начинать снимать на пару недель раньше.
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:08
по сути, во время карантина нужно было провести некоторые оргмероприятия по созданию стационаров с интенсивной терапией в относительно обособленных зданиях. Чтоб было куда класть тяжёлых с минимальным риском для других категорий больных. Всё. Дальше айда все на работу вырабатывать коллективный иммунитет.
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:11
Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку: точний тест на антитіла лише один на даний момент - від Roche. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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