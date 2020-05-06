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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1177117811791180

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:12

  juristkostya написав:
  Тракторист написав:
  juristkostya написав:ну, как бы, карантин и нужен был, чтобы получить некоторый запас времени на подготовку к новым реалиям. Другой задачи перед ним и не ставилось.

все меры должны быть рациональными и своевременными. например в Чехии уже задумываются на тем, что чрезмерные карантинные меры привели к тому, что сегодня только у 3% населения есть антитела и при второй волне осенью-зимой это может иметь отрицательные последствия...

согласен. Карантин можно было начинать снимать на пару недель раньше.

при таком количестве заболевших его даже не надо было вводить, достаточно было предупредить группы риска о возможных опасностях, как это было сделано в Швеции и Белоруссии...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:13

У Дніпрі від 63-річної жінки на COVID-19 заразилися 35 людей
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:15

  centurionus написав:Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку: точний тест на антитіла лише один на даний момент - від Roche. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо.

а чем это подтверждается? или это на правах рекламы?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:18


а как было установлено точное количество?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:22

мнение немецкого судмедэксперта о коронапанике в Германии

"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:29

  freeze написав:Она провела 43 дня на ИВЛ.

Почитайте, что такое ИВЛ. Люди по 10 лет проводят на ИВЛ, пока не умирают.
Если лёгкие не полностью уничтожены, тогда есть шанс слезть с ИВЛ, но тогда вас и садить на неё вряд ли будут.
ИВЛ - это приговор
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 07 тра, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:29

  Тракторист написав:
  centurionus написав:Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку: точний тест на антитіла лише один на даний момент - від Roche. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо.

а чем это подтверждается? или это на правах рекламы?

0. Ви розібралися з мутаціями/зараженнями людей/клітин? Все ще відчуваєте себе знавцем поп-мікробіології та поп-біохімії?
1. Підтверджується людьми з інтелектом. :wink: Гугл Вам допоможе.
2. Реклама? Ви не вчаділи раптом від своїх викидів?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:31

  Тракторист написав:
  centurionus написав:Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку: точний тест на антитіла лише один на даний момент - від Roche. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо.
а чем это подтверждается? или это на правах рекламы?

У нас же на ветке сплошные специалисты-вирусологи-фармацевты. Надо им верить :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:36

  Тракторист написав:

а как было установлено точное количество?

Арифметикою, яку Ви могли ймовірно опанувати. Можливо, такою рахівницею:
Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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