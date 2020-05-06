juristkostya написав:ну, как бы, карантин и нужен был, чтобы получить некоторый запас времени на подготовку к новым реалиям. Другой задачи перед ним и не ставилось.
все меры должны быть рациональными и своевременными. например в Чехии уже задумываются на тем, что чрезмерные карантинные меры привели к тому, что сегодня только у 3% населения есть антитела и при второй волне осенью-зимой это может иметь отрицательные последствия...
согласен. Карантин можно было начинать снимать на пару недель раньше.
при таком количестве заболевших его даже не надо было вводить, достаточно было предупредить группы риска о возможных опасностях, как это было сделано в Швеции и Белоруссии...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Почитайте, что такое ИВЛ. Люди по 10 лет проводят на ИВЛ, пока не умирают. Если лёгкие не полностью уничтожены, тогда есть шанс слезть с ИВЛ, но тогда вас и садить на неё вряд ли будут. ИВЛ - это приговор
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 07 тра, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
centurionus написав:Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку: точний тест на антитіла лише один на даний момент - від Roche. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо.
а чем это подтверждается? или это на правах рекламы?
0. Ви розібралися з мутаціями/зараженнями людей/клітин? Все ще відчуваєте себе знавцем поп-мікробіології та поп-біохімії? 1. Підтверджується людьми з інтелектом. Гугл Вам допоможе. 2. Реклама? Ви не вчаділи раптом від своїх викидів?
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