centurionus написав:Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку: точний тест на антитіла лише один на даний момент - від Roche. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо.
а чем это подтверждается? или это на правах рекламы?
0. Ви розібралися з мутаціями/зараженнями людей/клітин? Все ще відчуваєте себе знавцем поп-мікробіології та поп-біохімії? 1. Підтверджується людьми з інтелектом. Гугл Вам допоможе. 2. Реклама? Ви не вчаділи раптом від своїх викидів?
вы утверждаете что это самые точные тесты и я естественно уточнил чем это подтверждается - есть например заключение по этим тестам института Коха в Германии или института Пастера во Франции?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
moldashavanin написав: Какие новые реалии ? Что они свободно умирали и не мешали жить выжившим ?
по сути, во время карантина нужно было провести некоторые оргмероприятия по созданию стационаров с интенсивной терапией в относительно обособленных зданиях. Чтоб было куда класть тяжёлых с минимальным риском для других категорий больных. Всё. Дальше айда все на работу вырабатывать коллективный иммунитет.
Это плохая болезнь при очень пофигистическом отношении приходится открывать доп койки на стадионах. Причем, по непонятным мне причинам, как только на волдометр цифра ежедневных фиксаций болезни приближается к 3000, а смертность в день к 100, то контроль страны над ситуацией пропал от слова совсем. Знакомая врач моей подруги болеет уже месяц, сейчас принимает таблетки бьющие по почкам и печени, приятного мало. Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время... А вот это подтверждает почему "Впервые за 115 лет. Метро Нью-Йорка закрыли для дезинфекции" и наконец мер Нью-Йорка понял...