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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1178117911801181

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:56

  centurionus написав:
  Тракторист написав:
  centurionus написав:Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку: точний тест на антитіла лише один на даний момент - від Roche. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо.

а чем это подтверждается? или это на правах рекламы?

0. Ви розібралися з мутаціями/зараженнями людей/клітин? Все ще відчуваєте себе знавцем поп-мікробіології та поп-біохімії?
1. Підтверджується людьми з інтелектом. :wink: Гугл Вам допоможе.
2. Реклама? Ви не вчаділи раптом від своїх викидів?

вы утверждаете что это самые точные тесты и я естественно уточнил чем это подтверждается - есть например заключение по этим тестам института Коха в Германии или института Пастера во Франции?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:01

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  centurionus написав:Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку: точний тест на антитіла лише один на даний момент - від Roche. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо.
а чем это подтверждается? или это на правах рекламы?

У нас же на ветке сплошные специалисты-вирусологи-фармацевты. Надо им верить :wink:

вот только когда читаешь мнение реальных вирусологов из Германии и Франции, то сдешним "специалистам" как-то не очень вериться...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:15

  Тракторист написав:
  Starikan написав:
  Тракторист написав:а чем это подтверждается? или это на правах рекламы?

У нас же на ветке сплошные специалисты-вирусологи-фармацевты. Надо им верить :wink:

вот только когда читаешь мнение реальных вирусологов из Германии и Франции, то сдешним "специалистам" как-то не очень вериться...

Вам ліпше самоосвітою зайнятися (в іншому місці бажано), а не "читать мнєнія" вірусологів, тим паче "реальних".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:21

Трактористе
Можете зайняти себе читанням інформації про тест, адже Вам дійсно цікаво :wink:
Пару днів можна присвятити.
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/elecsys-anti-sars-cov-2.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:26

  juristkostya написав:
  moldashavanin написав:
Какие новые реалии ? Что они свободно умирали и не мешали жить выжившим ?

по сути, во время карантина нужно было провести некоторые оргмероприятия по созданию стационаров с интенсивной терапией в относительно обособленных зданиях. Чтоб было куда класть тяжёлых с минимальным риском для других категорий больных. Всё. Дальше айда все на работу вырабатывать коллективный иммунитет.

Это плохая болезнь при очень пофигистическом отношении приходится открывать доп койки на стадионах. Причем, по непонятным мне причинам, как только на волдометр цифра ежедневных фиксаций болезни приближается к 3000, а смертность в день к 100, то контроль страны над ситуацией пропал от слова совсем.
Знакомая врач моей подруги болеет уже месяц, сейчас принимает таблетки бьющие по почкам и печени, приятного мало. Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время... А вот это подтверждает почему "Впервые за 115 лет. Метро Нью-Йорка закрыли для дезинфекции" и наконец мер Нью-Йорка понял...
stm
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