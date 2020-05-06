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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1178117911801181 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 210 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 22 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 210 Додано: Чет 07 тра, 2020 15:56 centurionus написав: Тракторист написав: centurionus написав: Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку: точний тест на антитіла лише один на даний момент - від Roche. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо. Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку:. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо.

а чем это подтверждается? или это на правах рекламы? а чем это подтверждается? или это на правах рекламы?

0. Ви розібралися з мутаціями/зараженнями людей/клітин? Все ще відчуваєте себе знавцем поп-мікробіології та поп-біохімії?

1. Підтверджується людьми з інтелектом. Гугл Вам допоможе.

2. Реклама? Ви не вчаділи раптом від своїх викидів? 0. Ви розібралися з мутаціями/зараженнями людей/клітин? Все ще відчуваєте себе знавцем поп-мікробіології та поп-біохімії?1. Підтверджується людьми з інтелектом.Гугл Вам допоможе.2. Реклама? Ви не вчаділи раптом від своїх викидів?

вы утверждаете что это самые точные тесты и я естественно уточнил чем это подтверждается - есть например заключение по этим тестам института Коха в Германии или института Пастера во Франции? вы утверждаете что это самые точные тесты и я естественно уточнил чем это подтверждается - есть например заключение по этим тестам института Коха в Германии или института Пастера во Франции? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4567 З нами з: 06.08.08 Подякував: 241 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 16:01 Starikan написав: Тракторист написав: centurionus написав: Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку: точний тест на антитіла лише один на даний момент - від Roche. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо. Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку:. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо. а чем это подтверждается? или это на правах рекламы? а чем это подтверждается? или это на правах рекламы?

У нас же на ветке сплошные специалисты-вирусологи-фармацевты. Надо им верить У нас же на ветке сплошные специалисты-вирусологи-фармацевты. Надо им верить

вот только когда читаешь мнение реальных вирусологов из Германии и Франции, то сдешним "специалистам" как-то не очень вериться... вот только когда читаешь мнение реальных вирусологов из Германии и Франции, то сдешним "специалистам" как-то не очень вериться... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4567 З нами з: 06.08.08 Подякував: 241 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 16:15 Тракторист написав: Starikan написав: Тракторист написав: а чем это подтверждается? или это на правах рекламы? а чем это подтверждается? или это на правах рекламы?

У нас же на ветке сплошные специалисты-вирусологи-фармацевты. Надо им верить У нас же на ветке сплошные специалисты-вирусологи-фармацевты. Надо им верить

вот только когда читаешь мнение реальных вирусологов из Германии и Франции, то с дешним "специалистам" как-то не очень верит ь ся... вот только когдареальных вирусологов из Германии и Франции, тодешним "специалистам" как-то не очень верится...

Вам ліпше самоосвітою зайнятися (в іншому місці бажано), а не "читать мнєнія" вірусологів, тим паче "реальних". Вам ліпше самоосвітою зайнятися (в іншому місці бажано), а не "читать мнєнія" вірусологів, тим паче "реальних". “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1213 З нами з: 07.10.09 Подякував: 274 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 16:21 Трактористе

Можете зайняти себе читанням інформації про тест, адже Вам дійсно цікаво

Пару днів можна присвятити.

https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/elecsys-anti-sars-cov-2.html Можете зайняти себе читанням інформації про тест, адже Вам дійсно цікавоПару днів можна присвятити. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1213 З нами з: 07.10.09 Подякував: 274 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 16:26 juristkostya написав: moldashavanin написав:

Какие новые реалии ? Что они свободно умирали и не мешали жить выжившим ? Какие новые реалии ? Что они свободно умирали и не мешали жить выжившим ?

по сути, во время карантина нужно было провести некоторые оргмероприятия по созданию стационаров с интенсивной терапией в относительно обособленных зданиях. Чтоб было куда класть тяжёлых с минимальным риском для других категорий больных. Всё. Дальше айда все на работу вырабатывать коллективный иммунитет. по сути, во время карантина нужно было провести некоторые оргмероприятия по созданию стационаров с интенсивной терапией в относительно обособленных зданиях. Чтоб было куда класть тяжёлых с минимальным риском для других категорий больных. Всё. Дальше айда все на работу вырабатывать коллективный иммунитет.

Это плохая болезнь при очень пофигистическом отношении приходится открывать доп койки на стадионах. Причем, по непонятным мне причинам, как только на волдометр цифра ежедневных фиксаций болезни приближается к 3000, а смертность в день к 100, то контроль страны над ситуацией пропал от слова совсем.

Знакомая врач моей подруги болеет уже месяц, сейчас принимает таблетки бьющие по почкам и печени, приятного мало. Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время... А вот это подтверждает почему "Впервые за 115 лет. Метро Нью-Йорка закрыли для дезинфекции" и наконец мер Нью-Йорка понял... Это плохая болезнь при очень пофигистическом отношении приходится открывать доп койки на стадионах. Причем, по непонятным мне причинам, как только на волдометр цифра ежедневных фиксаций болезни приближается к 3000, а смертность в день к 100, то контроль страны над ситуацией пропал от слова совсем.Знакомая врач моей подруги болеет уже месяц, сейчас принимает таблетки бьющие по почкам и печени, приятного мало. Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время... А вот это подтверждает почему "Впервые за 115 лет. Метро Нью-Йорка закрыли для дезинфекции" и наконец мер Нью-Йорка понял... stm

Повідомлень: 2279 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1178117911801181 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6935 1552717

Zebra Сер 06 тра, 2020 21:50