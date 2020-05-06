centurionus написав:Напишу ще раз, для тих хто не читає всю гілку: точний тест на антитіла лише один на даний момент - від Roche. Всі інші тести на антитіла - пальцем в небо.
а чем это подтверждается? или это на правах рекламы?
0. Ви розібралися з мутаціями/зараженнями людей/клітин? Все ще відчуваєте себе знавцем поп-мікробіології та поп-біохімії? 1. Підтверджується людьми з інтелектом. Гугл Вам допоможе. 2. Реклама? Ви не вчаділи раптом від своїх викидів?
вы утверждаете что это самые точные тесты и я естественно уточнил чем это подтверждается - есть например заключение по этим тестам института Коха в Германии или института Пастера во Франции?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
moldashavanin написав: Какие новые реалии ? Что они свободно умирали и не мешали жить выжившим ?
по сути, во время карантина нужно было провести некоторые оргмероприятия по созданию стационаров с интенсивной терапией в относительно обособленных зданиях. Чтоб было куда класть тяжёлых с минимальным риском для других категорий больных. Всё. Дальше айда все на работу вырабатывать коллективный иммунитет.
Это плохая болезнь при очень пофигистическом отношении приходится открывать доп койки на стадионах. Причем, по непонятным мне причинам, как только на волдометр цифра ежедневных фиксаций болезни приближается к 3000, а смертность в день к 100, то контроль страны над ситуацией пропал от слова совсем. Знакомая врач моей подруги болеет уже месяц, сейчас принимает таблетки бьющие по почкам и печени, приятного мало. Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время... А вот это подтверждает почему "Впервые за 115 лет. Метро Нью-Йорка закрыли для дезинфекции" и наконец мер Нью-Йорка понял...
stm написав: Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время...
Имеете полное право. А как быть тем кто не хочет прятаться в бункер, и уж тем более, что бы его насильно прятали? Мое мнение, что во время пандемии необходимо законодательное обязательное ношение масок в общественных местах и законодательное же закрепление правила социальной дистанции и санобработки. Все остальное пора отменять.
edvardd написав:наши МБА тесты заявляют про 99.9% точность, но я не верю, китайцы честно писали - точность выше 90,5%... а вообще пишут антитела образуются у 29%, поэтому как их определять...
FDA approved, в даному випадку. Roche - "контора" з непоганою репутацією. "Чесність" китайців широко відома... Наших теж: "чесно" переписали китайські "чесні" цифри. Час все поставить на свої місця. 29% - за результатами китайських тестів? Так імунна система не працює, здається.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
stm написав: Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время...
Имеете полное право. А как быть тем кто не хочет прятаться в бункер, и уж тем более, что бы его насильно прятали? Мое мнение, что во время пандемии необходимо законодательное обязательное ношение масок в общественных местах и законодательное же закрепление правила социальной дистанции и санобработки. Все остальное пора отменять.
Смотрите 2650 официально заболевших медиков из скольки не знаю. Вы про маски озаботились, санобработку тоже. Но вопрос глубже. В какой момент мне надо усилить карантин если случаи учащаются, т.к. желающих работать в масках намного больше, чем возможностей медицины. Вот постепенно все страны и решают это на практике. Вообще лозунг: "приобретаем коллективный иммунитет при отсутствии лекарства для лечения" слегонца противоречит логике. Понимаю ли я как карантин фигачит по экономике? Да! Но безрассудное открытие всего и сразу, твердое Нет!!!
Смотреть с 3:67 минуты там как раз про офис и поработать. И теперь представляем картину плюс:наша жизнь как раньше минус: лишь один больной в закрытом пространстве чихнул или покашлял, с маской ниже носа или на подбородке, в рамках всей нашей страны и медицины, при 14 дневном инкубациионном периоде. И специально для флая. Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... ))) Кстати, карантин ослабили: рынки открыли, в парки можно, кофе попить - пожалуйста. Месяц в Германии/Австрии посмотрели - действует, ещё что-то откроют, а мы будем идти лучше паровозиком за умными странами, целее будем
stm написав:...... Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... ))) ....
Не могу спорить - не знаю, но не уверен, что это так. Наш мэр вроде утверждает, что в метро есть вытяжная вентиляция.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.