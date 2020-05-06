stm написав:...... Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... ))) ....
Не могу спорить - не знаю, но не уверен, что это так. Наш мэр вроде утверждает, что в метро есть вытяжная вентиляция.
Именно, куда летит частица когда Вы открываете окно? На улицу. В метро? На соседа который не только лишь очень близко, но и в конце вагона
stm написав:...... Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... ))) ....
Не могу спорить - не знаю, но не уверен, что это так. Наш мэр вроде утверждает, что в метро есть вытяжная вентиляция.
Именно, куда летит частица когда Вы открываете окно? На улицу. В метро? На соседа который не только лишь очень близко, но и в конце вагона
Если все в метро в масках, то никто ни куда наверное и не летит. Вы многих кассиров магазина знаете заболевших? Я особо не слышал.
stm написав: Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время...
Имеете полное право. А как быть тем кто не хочет прятаться в бункер, и уж тем более, что бы его насильно прятали? Мое мнение, что во время пандемии необходимо законодательное обязательное ношение масок в общественных местах и законодательное же закрепление правила социальной дистанции и санобработки. Все остальное пора отменять.
Смотрите 2650 официально заболевших медиков из скольки не знаю. Вы про маски озаботились, санобработку тоже. Но вопрос глубже. В какой момент мне надо усилить карантин если случаи учащаются, т.к. желающих работать в масках намного больше, чем возможностей медицины. Вот постепенно все страны и решают это на практике. Вообще лозунг: "приобретаем коллективный иммунитет при отсутствии лекарства для лечения" слегонца противоречит логике. Понимаю ли я как карантин фигачит по экономике? Да! Но безрассудное открытие всего и сразу, твердое Нет!!!
Смотреть с 3:67 минуты там как раз про офис и поработать. И теперь представляем картину плюс:наша жизнь как раньше минус: лишь один больной в закрытом пространстве чихнул или покашлял, с маской ниже носа или на подбородке, в рамках всей нашей страны и медицины, при 14 дневном инкубациионном периоде. И специально для флая. Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... ))) Кстати, карантин ослабили: рынки открыли, в парки можно, кофе попить - пожалуйста. Месяц в Германии/Австрии посмотрели - действует, ещё что-то откроют, а мы будем идти лучше паровозиком за умными странами, целее будем
Тракторист написав:мнение немецкого судмедэксперта о коронапанике в Германии
И что нового он сказал? Понимаю, что каждый слышит то, что хочет. Как по мне, главные слова у него, что болезнь новая и мы о ней ничего не знаем. В том числе о том, почему ситуация в Гамбурге сложилась лучше, чем в Милане.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
stm написав:...... Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... ))) ....
Не могу спорить - не знаю, но не уверен, что это так. Наш мэр вроде утверждает, что в метро есть вытяжная вентиляция.
Именно, куда летит частица когда Вы открываете окно? На улицу. В метро? На соседа который не только лишь очень близко, но и в конце вагона
Если есть вытяжная вентиляция, то тоже на улицу. В троллейбусе/автобусе люди не дальше друг от друга, чем в метро. И в большой троллейбус набивается людей не меньше, чем в вагон метро.
P.s. Я там дописал пост, Вы, вероятно, не увидели, т.к. ответ написали раньше, чем я дописал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.