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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1179118011811182 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 211 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 22 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 11 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 211 Додано: Чет 07 тра, 2020 18:54 ЛАД написав: stm написав: ......

Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... )))

.... ......Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... )))....

Не могу спорить - не знаю, но не уверен, что это так.

Наш мэр вроде утверждает, что в метро есть вытяжная вентиляция. Не могу спорить - не знаю, но не уверен, что это так.Наш мэр вроде утверждает, что в метро есть вытяжная вентиляция.

Именно, куда летит частица когда Вы открываете окно? На улицу. В метро? На соседа который не только лишь очень близко, но и в конце вагона Именно, куда летит частица когда Вы открываете окно? На улицу. В метро? На соседа который не только лишь очень близко, но и в конце вагона stm

Повідомлень: 2282 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 19:26 stm написав: ЛАД написав: stm написав: ......

Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... )))

.... ......Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... )))....

Не могу спорить - не знаю, но не уверен, что это так.

Наш мэр вроде утверждает, что в метро есть вытяжная вентиляция. Не могу спорить - не знаю, но не уверен, что это так.Наш мэр вроде утверждает, что в метро есть вытяжная вентиляция.

Именно, куда летит частица когда Вы открываете окно? На улицу. В метро? На соседа который не только лишь очень близко, но и в конце вагона Именно, куда летит частица когда Вы открываете окно? На улицу. В метро? На соседа который не только лишь очень близко, но и в конце вагона

Если все в метро в масках, то никто ни куда наверное и не летит. Вы многих кассиров магазина знаете заболевших? Я особо не слышал. Если все в метро в масках, то никто ни куда наверное и не летит. Вы многих кассиров магазина знаете заболевших? Я особо не слышал. Пенсионер

Повідомлень: 1764 З нами з: 13.10.08 Подякував: 51 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 19:31 stm написав: Пенсионер написав: stm написав: Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время... Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время...

Имеете полное право. А как быть тем кто не хочет прятаться в бункер, и уж тем более, что бы его насильно прятали? Мое мнение, что во время пандемии необходимо законодательное обязательное ношение масок в общественных местах и законодательное же закрепление правила социальной дистанции и санобработки. Все остальное пора отменять. Имеете полное право. А как быть тем кто не хочет прятаться в бункер, и уж тем более, что бы его насильно прятали? Мое мнение, что во время пандемии необходимо законодательное обязательное ношение масок в общественных местах и законодательное же закрепление правила социальной дистанции и санобработки. Все остальное пора отменять.

Смотрите 2650 официально заболевших медиков из скольки не знаю. Вы про маски озаботились, санобработку тоже. Но вопрос глубже. В какой момент мне надо усилить карантин если случаи учащаются, т.к. желающих работать в масках намного больше, чем возможностей медицины. Вот постепенно все страны и решают это на практике. Вообще лозунг: "приобретаем коллективный иммунитет при отсутствии лекарства для лечения" слегонца противоречит логике. Понимаю ли я как карантин фигачит по экономике? Да! Но безрассудное открытие всего и сразу, твердое Нет!!!



Смотреть с 3:67 минуты там как раз про офис и поработать. И теперь представляем картину

плюс:наша жизнь как раньше

минус: лишь один больной в закрытом пространстве чихнул или покашлял, с маской ниже носа или на подбородке, в рамках всей нашей страны и медицины, при 14 дневном инкубациионном периоде. И специально для флая. Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... )))

Кстати, карантин ослабили: рынки открыли, в парки можно, кофе попить - пожалуйста. Месяц в Германии/Австрии посмотрели - действует, ещё что-то откроют, а мы будем идти лучше паровозиком за умными странами, целее будем Смотрите 2650 официально заболевших медиков из скольки не знаю. Вы про маски озаботились, санобработку тоже. Но вопрос глубже. В какой момент мне надо усилить карантин если случаи учащаются, т.к. желающих работать в масках намного больше, чем возможностей медицины. Вот постепенно все страны и решают это на практике. Вообще лозунг: "приобретаем коллективный иммунитет при отсутствии лекарства для лечения" слегонца противоречит логике. Понимаю ли я как карантин фигачит по экономике? Да! Но безрассудное открытие всего и сразу, твердое Нет!!!Смотреть с 3:67 минуты там как раз про офис и поработать. И теперь представляем картинуплюс:наша жизнь как раньшеминус: лишь один больной в закрытом пространстве чихнул или покашлял, с маской ниже носа или на подбородке, в рамках всей нашей страны и медицины, при 14 дневном инкубациионном периоде. И специально для флая. Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... )))Кстати, карантин ослабили: рынки открыли, в парки можно, кофе попить - пожалуйста. Месяц в Германии/Австрии посмотрели - действует, ещё что-то откроют, а мы будем идти лучше паровозиком за умными странами, целее будем

Индия ослабила карантин - к чему привело:

https://www.nytimes.com/2020/05/06/worl ... ticleShare Индия ослабила карантин - к чему привело: edvardd

Повідомлень: 6338 З нами з: 20.11.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 1586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 19:56 Тракторист написав: мнение немецкого судмедэксперта о коронапанике в Германии



мнение немецкого судмедэксперта о коронапанике в Германии

И что нового он сказал?

Понимаю, что каждый слышит то, что хочет. Как по мне, главные слова у него, что болезнь новая и мы о ней ничего не знаем. В том числе о том, почему ситуация в Гамбурге сложилась лучше, чем в Милане. И что нового он сказал?Понимаю, что каждый слышит то, что хочет. Как по мне, главные слова у него, что болезнь новая и мы о ней ничего не знаем. В том числе о том, почему ситуация в Гамбурге сложилась лучше, чем в Милане. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4476 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 20:20 stm написав: ЛАД написав: stm написав: ......

Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... )))

.... ......Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... )))....

Не могу спорить - не знаю, но не уверен, что это так.

Наш мэр вроде утверждает, что в метро есть вытяжная вентиляция. Не могу спорить - не знаю, но не уверен, что это так.Наш мэр вроде утверждает, что в метро есть вытяжная вентиляция.

Именно, куда летит частица когда Вы открываете окно? На улицу. В метро? На соседа который не только лишь очень близко, но и в конце вагона Именно, куда летит частица когда Вы открываете окно? На улицу. В метро? На соседа который не только лишь очень близко, но и в конце вагона

Если есть вытяжная вентиляция, то тоже на улицу.

В троллейбусе/автобусе люди не дальше друг от друга, чем в метро. И в большой троллейбус набивается людей не меньше, чем в вагон метро.



P.s. Я там дописал пост, Вы, вероятно, не увидели, т.к. ответ написали раньше, чем я дописал. Если есть вытяжная вентиляция, то тоже на улицу.В троллейбусе/автобусе люди не дальше друг от друга, чем в метро. И в большой троллейбус набивается людей не меньше, чем в вагон метро.P.s. Я там дописал пост, Вы, вероятно, не увидели, т.к. ответ написали раньше, чем я дописал. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4476 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2020 20:22 ЛАД написав: Если есть вытяжная вентиляция, то тоже на улицу.

В троллейбусе/автобусе люди не дальше друг от друга, чем в метро. И в большой троллейбус набивается людей не меньше, чем в вагон метро.



P.s. Я там дописал пост, Вы, вероятно, не увидели, т.к. ответ написали раньше, чем я дописал. Если есть вытяжная вентиляция, то тоже на улицу.В троллейбусе/автобусе люди не дальше друг от друга, чем в метро. И в большой троллейбус набивается людей не меньше, чем в вагон метро.P.s. Я там дописал пост, Вы, вероятно, не увидели, т.к. ответ написали раньше, чем я дописал.

ЛАД, просто смотрите на Москву, метро пашет, всё только работники необходимых предприятий, все в масках и 10000 ежедневно... ЛАД, просто смотрите на Москву, метро пашет, всё только работники необходимых предприятий, все в масках и 10000 ежедневно... stm

Повідомлень: 2282 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1179118011811182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6938 1552809

ЛОБ Чет 07 тра, 2020 19:50