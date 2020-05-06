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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1180118111821183>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 211
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:26

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:......
Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... )))
....

Не могу спорить - не знаю, но не уверен, что это так.
Наш мэр вроде утверждает, что в метро есть вытяжная вентиляция.

Именно, куда летит частица когда Вы открываете окно? На улицу. В метро? На соседа который не только лишь очень близко, но и в конце вагона ;)

Если все в метро в масках, то никто ни куда наверное и не летит. Вы многих кассиров магазина знаете заболевших? Я особо не слышал.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:31

  stm написав:
  Пенсионер написав:
  stm написав: Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время...

Имеете полное право. А как быть тем кто не хочет прятаться в бункер, и уж тем более, что бы его насильно прятали? Мое мнение, что во время пандемии необходимо законодательное обязательное ношение масок в общественных местах и законодательное же закрепление правила социальной дистанции и санобработки. Все остальное пора отменять.

Смотрите 2650 официально заболевших медиков из скольки не знаю. Вы про маски озаботились, санобработку тоже. Но вопрос глубже. В какой момент мне надо усилить карантин если случаи учащаются, т.к. желающих работать в масках намного больше, чем возможностей медицины. Вот постепенно все страны и решают это на практике. Вообще лозунг: "приобретаем коллективный иммунитет при отсутствии лекарства для лечения" слегонца противоречит логике. Понимаю ли я как карантин фигачит по экономике? Да! Но безрассудное открытие всего и сразу, твердое Нет!!!

Смотреть с 3:67 минуты там как раз про офис и поработать. И теперь представляем картину
плюс:наша жизнь как раньше
минус: лишь один больной в закрытом пространстве чихнул или покашлял, с маской ниже носа или на подбородке, в рамках всей нашей страны и медицины, при 14 дневном инкубациионном периоде. И специально для флая. Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... )))
Кстати, карантин ослабили: рынки открыли, в парки можно, кофе попить - пожалуйста. Месяц в Германии/Австрии посмотрели - действует, ещё что-то откроют, а мы будем идти лучше паровозиком за умными странами, целее будем :)

Индия ослабила карантин - к чему привело:
https://www.nytimes.com/2020/05/06/worl ... ticleShare
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:56

  Тракторист написав:мнение немецкого судмедэксперта о коронапанике в Германии


И что нового он сказал?
Понимаю, что каждый слышит то, что хочет. Как по мне, главные слова у него, что болезнь новая и мы о ней ничего не знаем. В том числе о том, почему ситуация в Гамбурге сложилась лучше, чем в Милане.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:20

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:......
Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... )))
....

Не могу спорить - не знаю, но не уверен, что это так.
Наш мэр вроде утверждает, что в метро есть вытяжная вентиляция.

Именно, куда летит частица когда Вы открываете окно? На улицу. В метро? На соседа который не только лишь очень близко, но и в конце вагона ;)

Если есть вытяжная вентиляция, то тоже на улицу.
В троллейбусе/автобусе люди не дальше друг от друга, чем в метро. И в большой троллейбус набивается людей не меньше, чем в вагон метро.

P.s. Я там дописал пост, Вы, вероятно, не увидели, т.к. ответ написали раньше, чем я дописал. :)
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:22

  ЛАД написав:Если есть вытяжная вентиляция, то тоже на улицу.
В троллейбусе/автобусе люди не дальше друг от друга, чем в метро. И в большой троллейбус набивается людей не меньше, чем в вагон метро.

P.s. Я там дописал пост, Вы, вероятно, не увидели, т.к. ответ написали раньше, чем я дописал. :)

ЛАД, просто смотрите на Москву, метро пашет, всё только работники необходимых предприятий, все в масках и 10000 заражённых ежедневно... Вот почему стольный град гонится за мировым первенством, если Пенсионер обладает твёрдой уверенностью, что работа в масках+метро маст хэв, не понимаю...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:34

  edvardd написав:......
Индия ослабила карантин - к чему привело:
https://www.nytimes.com/2020/05/06/worl ... ticleShare

Честно говоря, ситуация в Индии меня сильно удивляет. При их скученности в Дели должно было бы быть значительно больше заболевших.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:37

  stm написав:
  ЛАД написав:Если есть вытяжная вентиляция, то тоже на улицу.
В троллейбусе/автобусе люди не дальше друг от друга, чем в метро. И в большой троллейбус набивается людей не меньше, чем в вагон метро.

P.s. Я там дописал пост, Вы, вероятно, не увидели, т.к. ответ написали раньше, чем я дописал. :)

ЛАД, просто смотрите на Москву, метро пашет, всё только работники необходимых предприятий, все в масках и 10000 заражённых ежедневно... Вот почему стольный град гонится за мировым первенством, если Пенсионер обладает твёрдой уверенностью, что работа в масках+метро маст хэв, не понимаю...

Почему в Питере ситуация значительно лучше? Метро там тоже работает.
Да, и 10000 это во всей РФ, хотя, конечно, в Москве значительно больше, чем в других местах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  edvardd написав:......
Индия ослабила карантин - к чему привело:
https://www.nytimes.com/2020/05/06/worl ... ticleShare

Честно говоря, ситуация в Индии меня сильно удивляет. При их скученности в Дели должно было бы быть значительно больше заболевших.


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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:41

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:50

  ЛАД написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:Если есть вытяжная вентиляция, то тоже на улицу.
В троллейбусе/автобусе люди не дальше друг от друга, чем в метро. И в большой троллейбус набивается людей не меньше, чем в вагон метро.

P.s. Я там дописал пост, Вы, вероятно, не увидели, т.к. ответ написали раньше, чем я дописал. :)

ЛАД, просто смотрите на Москву, метро пашет, всё только работники необходимых предприятий, все в масках и 10000 заражённых ежедневно... Вот почему стольный град гонится за мировым первенством, если Пенсионер обладает твёрдой уверенностью, что работа в масках+метро маст хэв, не понимаю...

Почему в Питере ситуация значительно лучше? Метро там тоже работает.
Да, и 10000 это во всей РФ, хотя, конечно, в Москве значительно больше, чем в других местах.

Кто Вам сказал, что в Питере ситуация лучше?
https://www.rbc.ru/society/30/03/2020/5e81ddf89a7947b5bba50c06
Лишь 2 случая и оба посмертных... Основное в РФ всегда было не сдать Москву, а остальные и в голодомор выживут, не все конечно. Потом стольная столица себя на их смертях ещё и распиарит, как страдали и выстояли.
stm
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Чет 07 тра, 2020 20:42
ЛОБ

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