stm написав:

Пенсионер написав: stm написав: Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время... Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время...

Имеете полное право. А как быть тем кто не хочет прятаться в бункер, и уж тем более, что бы его насильно прятали? Мое мнение, что во время пандемии необходимо законодательное обязательное ношение масок в общественных местах и законодательное же закрепление правила социальной дистанции и санобработки. Все остальное пора отменять. Имеете полное право. А как быть тем кто не хочет прятаться в бункер, и уж тем более, что бы его насильно прятали? Мое мнение, что во время пандемии необходимо законодательное обязательное ношение масок в общественных местах и законодательное же закрепление правила социальной дистанции и санобработки. Все остальное пора отменять.

Смотрите 2650 официально заболевших медиков из скольки не знаю. Вы про маски озаботились, санобработку тоже. Но вопрос глубже. В какой момент мне надо усилить карантин если случаи учащаются, т.к. желающих работать в масках намного больше, чем возможностей медицины. Вот постепенно все страны и решают это на практике. Вообще лозунг: "приобретаем коллективный иммунитет при отсутствии лекарства для лечения" слегонца противоречит логике. Понимаю ли я как карантин фигачит по экономике? Да! Но безрассудное открытие всего и сразу, твердое Нет!!!Смотреть с 3:67 минуты там как раз про офис и поработать. И теперь представляем картинуплюс:наша жизнь как раньшеминус: лишь один больной в закрытом пространстве чихнул или покашлял, с маской ниже носа или на подбородке, в рамках всей нашей страны и медицины, при 14 дневном инкубациионном периоде. И специально для флая. Метро - это прекрасная закрытая система, - воздухообмен 2 вентилятора на входе и выходе - идеальные условия для ковида, по-моему приближенные к Даймонд Принцесс, просто даже быстрее полетят частицы для всех желающих... )))Кстати, карантин ослабили: рынки открыли, в парки можно, кофе попить - пожалуйста. Месяц в Германии/Австрии посмотрели - действует, ещё что-то откроют, а мы будем идти лучше паровозиком за умными странами, целее будем