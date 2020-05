Додано: Чет 07 тра, 2020 21:32

edvardd написав: В США решили не принимать на службу в армию переболевших коронавирусом

Претендентов на службу в армию США могут признать "навсегда непригодными", если они переболели коронавирусом. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете. В США решили не принимать на службу в армию переболевших коронавирусомПретендентов на службу в армию США могут признать "навсегда непригодными", если они переболели коронавирусом. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете.

медичний расизм медичний расизм

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/