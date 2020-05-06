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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:26
В США решили не принимать на службу в армию переболевших коронавирусом
Претендентов на службу в армию США могут признать "навсегда непригодными", если они переболели коронавирусом. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете.
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edvardd
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:32
edvardd написав:
В США решили не принимать на службу в армию переболевших коронавирусом
Претендентов на службу в армию США могут признать "навсегда непригодными", если они переболели коронавирусом. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете.
медичний расизм
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:33
Пенсионер написав: stm написав:
Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время...
Имеете полное право. А как быть тем кто не хочет прятаться в бункер, и уж тем более, что бы его насильно прятали? Мое мнение, что во время пандемии необходимо законодательное обязательное ношение масок в общественных местах и законодательное же закрепление правила социальной дистанции и санобработки. Все остальное пора отменять.
Это дань за развитие цивилизации .
так само мы платим кучей онкологии за развитие цивилизации и кучей других болячек .
уничтожением всего и вся
такая дань
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moldashavanin
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:36
а когда Индианцы умирали от кучи болячек вас это не заботило .
или хорошо было покупать товары из Индии и Китая за копейки ?
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moldashavanin
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Чет 07 тра, 2020 20:42
ЛОБ
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