RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1180118111821183

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 211
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:26

безвредный грипп....

В США решили не принимать на службу в армию переболевших коронавирусом
Претендентов на службу в армию США могут признать "навсегда непригодными", если они переболели коронавирусом. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6340
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:32

  edvardd написав:В США решили не принимать на службу в армию переболевших коронавирусом
Претендентов на службу в армию США могут признать "навсегда непригодными", если они переболели коронавирусом. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете.

медичний расизм
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19053
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:33

  Пенсионер написав:
  stm написав: Так что радостно вырабатывать иммунитет без масок интересная идея, но свою семью я спрячу в бункер лучше на это время...

Имеете полное право. А как быть тем кто не хочет прятаться в бункер, и уж тем более, что бы его насильно прятали? Мое мнение, что во время пандемии необходимо законодательное обязательное ношение масок в общественных местах и законодательное же закрепление правила социальной дистанции и санобработки. Все остальное пора отменять.


Это дань за развитие цивилизации .
так само мы платим кучей онкологии за развитие цивилизации и кучей других болячек .
уничтожением всего и вся
такая дань
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 583
З нами з: 22.07.11
Подякував: 212 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:36

  edvardd написав:Индия ослабила карантин - к чему привело:
https://www.nytimes.com/2020/05/06/worl ... ticleShare


а когда Индианцы умирали от кучи болячек вас это не заботило .
или хорошо было покупать товары из Индии и Китая за копейки ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 583
З нами з: 22.07.11
Подякував: 212 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1180118111821183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 210787ostin, moldashavanin, холява і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6939 1552892
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.