Работник поликлиники ( вчера днем) Из 130 чел за 2 дня 80 пневмония их них 65 ковид из них 10 в реанимацию.... проверяют по КТ , Прям сразу, у 30 процентов безсимптомов

yama, [06.05.20 13:57]

то есть из этих 65 около 20 без симптомов, 10 в реанимации остальные полвинка на половинку



Работник поликлиники, [06.05.20 13:58]

Да, как то так, остальные средняя тяжесть и изоляция и лечение на дому



Работник поликлиники, [06.05.20 14:01]

Тесты в большенстве дают 60 процентов результат выявления, они их совершенствуют, вот и скачек с 1го мая....

Ну и конечно пропуск в метро из за Собянина тоже дал свои плоды



Работник поликлиники, [06.05.20 14:04]

У нас только инфекция и чуть чуть стационар, в основном поликлиническая сеть....



yama, [06.05.20 14:04]

тут колеги интересуються чем лечат... но я понимаю это точно не к тебе. извини если мешаю работать



Работник поликлиники, [06.05.20 14:05]

Самых тяжёлых на сколько знаю, спидозными и малярийными препаратами, они очень дорогие. Аппараты ИВЛ соответственно.

Остальные как с гриппом, знали бы чем, уже кончилось все это....



Работник поликлиники, [07.05.20 16:27]

У меня в экономике работает парень, а жена его в кт нашем непосредственно светит, так вот, КТ выявляет сразу 1,2 или 3 степень и точность 100 процентов.

Так вот в день порядка 140 скорых привозят пациентов и как правило семьями и в 90 случаях КОВИД.



Работник поликлиники, [07.05.20 22:36]

1я степень это безсимптомные

2я это температура и все что я писал

3я это реанимация



Работник поликлиники,У нас нет на ИВЛ, у нас только средние и выздоравливающие