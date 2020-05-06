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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1181118211831184>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 211
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:26

безвредный грипп....

В США решили не принимать на службу в армию переболевших коронавирусом
Претендентов на службу в армию США могут признать "навсегда непригодными", если они переболели коронавирусом. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:32

  edvardd написав:В США решили не принимать на службу в армию переболевших коронавирусом
Претендентов на службу в армию США могут признать "навсегда непригодными", если они переболели коронавирусом. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете.

медичний расизм
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Да, и 10000 это во всей РФ, хотя, конечно, в Москве значительно больше, чем в других местах.

не просто значительно больше, а из десяти тысяч 6000 это Москва, ежедневно.
Модели иногда преподносят сюрпризы.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:08

  ЛАД написав:
  edvardd написав:......
Индия ослабила карантин - к чему привело:
https://www.nytimes.com/2020/05/06/worl ... ticleShare

Честно говоря, ситуация в Индии меня сильно удивляет. При их скученности в Дели должно было бы быть значительно больше заболевших.

Там інша "лінія" вірусу, не така заразна.
Коронавірус слабшає: вчені виявили першу значну мутацію вірусу
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:14

есть люди которым я доверяю на 100% и эти люди работают на НЕ медецинских должностях в МСК в поликлиннике с инфекционным отделение , так вот говорят что там плохо , должность не лечащая не врачебная , по этому точных цифр вытребовать второй день не могу
но говорит за 2 дня поступило только в их поликлиннику
Работник поликлиники ( вчера днем) Из 130 чел за 2 дня 80 пневмония их них 65 ковид из них 10 в реанимацию.... проверяют по КТ , Прям сразу, у 30 процентов безсимптомов
yama, [06.05.20 13:57]
то есть из этих 65 около 20 без симптомов, 10 в реанимации остальные полвинка на половинку

Работник поликлиники, [06.05.20 13:58]
Да, как то так, остальные средняя тяжесть и изоляция и лечение на дому

Работник поликлиники, [06.05.20 14:01]
Тесты в большенстве дают 60 процентов результат выявления, они их совершенствуют, вот и скачек с 1го мая....
Ну и конечно пропуск в метро из за Собянина тоже дал свои плоды

Работник поликлиники, [06.05.20 14:04]
У нас только инфекция и чуть чуть стационар, в основном поликлиническая сеть....

yama, [06.05.20 14:04]
тут колеги интересуються чем лечат... но я понимаю это точно не к тебе. извини если мешаю работать

Работник поликлиники, [06.05.20 14:05]
Самых тяжёлых на сколько знаю, спидозными и малярийными препаратами, они очень дорогие. Аппараты ИВЛ соответственно.
Остальные как с гриппом, знали бы чем, уже кончилось все это....

Работник поликлиники, [07.05.20 16:27]
У меня в экономике работает парень, а жена его в кт нашем непосредственно светит, так вот, КТ выявляет сразу 1,2 или 3 степень и точность 100 процентов.
Так вот в день порядка 140 скорых привозят пациентов и как правило семьями и в 90 случаях КОВИД.

Работник поликлиники, [07.05.20 22:36]
1я степень это безсимптомные
2я это температура и все что я писал
3я это реанимация

Работник поликлиники,У нас нет на ИВЛ, у нас только средние и выздоравливающие
не умею я телегу копировать верно :)
Востаннє редагувалось yama в Чет 07 тра, 2020 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:17

  ЛАД написав:Честно говоря, ситуация в Индии меня сильно удивляет. При их скученности в Дели должно было бы быть значительно больше заболевших.

В Индии почти нет людей из группы риска 80+. Всего 0.8%!! При том, что почти половина людей младше 21 года!
Кому там умирать? Детям? Или вы думаете, что тех, немногих стариков, сумевших выжить в такой антисанитарии, убьёт какой-то коронавирус?
А заболевших разве кто-то считает?

https://censusindia.gov.in/Census_And_Y ... tatus.aspx
(только заметил, что данные старые, но судя по всему, ничего там не изменилось за 20 лет по более новым данным)
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 07 тра, 2020 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:23

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:мнение немецкого судмедэксперта о коронапанике в Германии


И что нового он сказал?
Понимаю, что каждый слышит то, что хочет. Как по мне, главные слова у него, что болезнь новая и мы о ней ничего не знаем. В том числе о том, почему ситуация в Гамбурге сложилась лучше, чем в Милане.

потому что система медицины в Германии лучше чем в Италии или Испании - всё вполне закономерно...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:46

Тут трохи інформації про різні тести на COVID-19 (англійською):
https://www.the-scientist.com/news-opinion/false-negatives-in-quick-covid-19-test-near-15-percent-study-67451
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:53

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, ситуация в Индии меня сильно удивляет. При их скученности в Дели должно было бы быть значительно больше заболевших.

В Индии почти нет людей из группы риска 80+. Всего 0.8%!! При том, что почти половина людей младше 21 года!
Кому там умирать? Детям? Или вы думаете, что тех, немногих стариков, сумевших выжить в такой антисанитарии, убьёт какой-то коронавирус?
А заболевших разве кто-то считает?

https://censusindia.gov.in/Census_And_Y ... tatus.aspx
(только заметил, что данные старые, но судя по всему, ничего там не изменилось за 20 лет по более новым данным)

Достаточно 60+. А таких там по данным https://countrymeters.info/ru/India#age_structure 75 с хвостиком млн. - 2 Украины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По количеству смертей на душу населения Швеция всё дальше отрывается от всех своих соседей. Анализ ситуации с графиками
https://bit.ly/3cfLQ7J
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Чет 07 тра, 2020 20:42
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