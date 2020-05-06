В США решили не принимать на службу в армию переболевших коронавирусом Претендентов на службу в армию США могут признать "навсегда непригодными", если они переболели коронавирусом. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете.
edvardd написав:В США решили не принимать на службу в армию переболевших коронавирусом Претендентов на службу в армию США могут признать "навсегда непригодными", если они переболели коронавирусом. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете.
медичний расизм
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
есть люди которым я доверяю на 100% и эти люди работают на НЕ медецинских должностях в МСК в поликлиннике с инфекционным отделение , так вот говорят что там плохо , должность не лечащая не врачебная , по этому точных цифр вытребовать второй день не могу но говорит за 2 дня поступило только в их поликлиннику
Работник поликлиники ( вчера днем) Из 130 чел за 2 дня 80 пневмония их них 65 ковид из них 10 в реанимацию.... проверяют по КТ , Прям сразу, у 30 процентов безсимптомов yama, [06.05.20 13:57] то есть из этих 65 около 20 без симптомов, 10 в реанимации остальные полвинка на половинку
Работник поликлиники, [06.05.20 13:58] Да, как то так, остальные средняя тяжесть и изоляция и лечение на дому
Работник поликлиники, [06.05.20 14:01] Тесты в большенстве дают 60 процентов результат выявления, они их совершенствуют, вот и скачек с 1го мая.... Ну и конечно пропуск в метро из за Собянина тоже дал свои плоды
Работник поликлиники, [06.05.20 14:04] У нас только инфекция и чуть чуть стационар, в основном поликлиническая сеть....
yama, [06.05.20 14:04] тут колеги интересуються чем лечат... но я понимаю это точно не к тебе. извини если мешаю работать
Работник поликлиники, [06.05.20 14:05] Самых тяжёлых на сколько знаю, спидозными и малярийными препаратами, они очень дорогие. Аппараты ИВЛ соответственно. Остальные как с гриппом, знали бы чем, уже кончилось все это....
Работник поликлиники, [07.05.20 16:27] У меня в экономике работает парень, а жена его в кт нашем непосредственно светит, так вот, КТ выявляет сразу 1,2 или 3 степень и точность 100 процентов. Так вот в день порядка 140 скорых привозят пациентов и как правило семьями и в 90 случаях КОВИД.
Работник поликлиники, [07.05.20 22:36] 1я степень это безсимптомные 2я это температура и все что я писал 3я это реанимация
Работник поликлиники,У нас нет на ИВЛ, у нас только средние и выздоравливающие
не умею я телегу копировать верно
Востаннє редагувалось yama в Чет 07 тра, 2020 23:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Честно говоря, ситуация в Индии меня сильно удивляет. При их скученности в Дели должно было бы быть значительно больше заболевших.
В Индии почти нет людей из группы риска 80+. Всего 0.8%!! При том, что почти половина людей младше 21 года! Кому там умирать? Детям? Или вы думаете, что тех, немногих стариков, сумевших выжить в такой антисанитарии, убьёт какой-то коронавирус? А заболевших разве кто-то считает?
Тракторист написав:мнение немецкого судмедэксперта о коронапанике в Германии
И что нового он сказал? Понимаю, что каждый слышит то, что хочет. Как по мне, главные слова у него, что болезнь новая и мы о ней ничего не знаем. В том числе о том, почему ситуация в Гамбурге сложилась лучше, чем в Милане.
потому что система медицины в Германии лучше чем в Италии или Испании - всё вполне закономерно...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
ЛАД написав:Честно говоря, ситуация в Индии меня сильно удивляет. При их скученности в Дели должно было бы быть значительно больше заболевших.
В Индии почти нет людей из группы риска 80+. Всего 0.8%!! При том, что почти половина людей младше 21 года! Кому там умирать? Детям? Или вы думаете, что тех, немногих стариков, сумевших выжить в такой антисанитарии, убьёт какой-то коронавирус? А заболевших разве кто-то считает?