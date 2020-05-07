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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1181118211831184

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 211
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:51

Как карантин устроен в Индии можно почитать тут: https://www.facebook.com/profalexkukhar ... 9512596380
Востаннє редагувалось ekantashivo в П'ят 08 тра, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз.
Модели иногда преподносят сюрпризы.
ekantashivo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:56

  stm написав:......
Кто Вам сказал, что в Питере ситуация лучше?
https://www.rbc.ru/society/30/03/2020/5e81ddf89a7947b5bba50c06
Лишь 2 случая и оба посмертных... Основное в РФ всегда было не сдать Москву, а остальные и в голодомор выживут, не все конечно. Потом стольная столица себя на их смертях ещё и распиарит, как страдали и выстояли.

Ну зачем же приводить примеры за 30 марта? Тогда ещё в РФ всё только начиналось.
На сегодня при 177 тыс. заражённых и 1625 умерших в Москве 92 тыс. и 905 смертей, в Питере, соответственно, 6190 и 44. Или на 1 млн. в Москве 7302 и 71, в Питере - 1148 и 8.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Russia
И кстати, в Москве обязательное ношение масок только собираются вводить с 12 мая (в 68 регионах уже введено).
При этом цена маски в 30 руб. (примерно 11 грн.) расценивается как грабительская. :) https://nsn.fm/society/moskvu-odenut-v-maski
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 02:18

  ЛАД написав:
  stm написав:......
Кто Вам сказал, что в Питере ситуация лучше?
https://www.rbc.ru/society/30/03/2020/5e81ddf89a7947b5bba50c06
Лишь 2 случая и оба посмертных... Основное в РФ всегда было не сдать Москву, а остальные и в голодомор выживут, не все конечно. Потом стольная столица себя на их смертях ещё и распиарит, как страдали и выстояли.

Ну зачем же приводить примеры за 30 марта? Тогда ещё в РФ всё только начиналось.
На сегодня при 177 тыс. заражённых и 1625 умерших в Москве 92 тыс. и 905 смертей, в Питере, соответственно, 6190 и 44. Или на 1 млн. в Москве 7302 и 71, в Питере - 1148 и 8.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Russia
И кстати, в Москве обязательное ношение масок только собираются вводить с 12 мая (в 68 регионах уже введено).
При этом цена маски в 30 руб. (примерно 11 грн.) расценивается как грабительская. :) https://nsn.fm/society/moskvu-odenut-v-maski

ЛАД,
1) Верить статистике РФ по смертям будет как с КНДР, вроде чуть больше 3000 вообще, но потом "вылазят бока". Так и с РФ.
2) Кернес желает открыть Вам метро, Кличко пока говорит приятные для меня вещи, что метро когда-нибудь попозже. Я всегда предпочитаю учиться на чужих действиях. Если Кернес будет прав, о чем можно судить в период месяц-полтора, будет отлично, если нет - печальный опыт жизней харьковчан. Я лично хочу признать какой он гигант мысли на практике в конце и своё полное поражение, и после уже радостно открывать Киев для флая. Вот такая я наглая морда ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:22

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:......
Кто Вам сказал, что в Питере ситуация лучше?
https://www.rbc.ru/society/30/03/2020/5e81ddf89a7947b5bba50c06
Лишь 2 случая и оба посмертных... Основное в РФ всегда было не сдать Москву, а остальные и в голодомор выживут, не все конечно. Потом стольная столица себя на их смертях ещё и распиарит, как страдали и выстояли.

Ну зачем же приводить примеры за 30 марта? Тогда ещё в РФ всё только начиналось.
На сегодня при 177 тыс. заражённых и 1625 умерших в Москве 92 тыс. и 905 смертей, в Питере, соответственно, 6190 и 44. Или на 1 млн. в Москве 7302 и 71, в Питере - 1148 и 8.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Russia
И кстати, в Москве обязательное ношение масок только собираются вводить с 12 мая (в 68 регионах уже введено).
При этом цена маски в 30 руб. (примерно 11 грн.) расценивается как грабительская. :) https://nsn.fm/society/moskvu-odenut-v-maski

ЛАД,
1) Верить статистике РФ по смертям будет как с КНДР, вроде чуть больше 3000 вообще, но потом "вылазят бока". Так и с РФ.
2) Кернес желает открыть Вам метро, Кличко пока говорит приятные для меня вещи, что метро когда-нибудь попозже. Я всегда предпочитаю учиться на чужих действиях. Если Кернес будет прав, о чем можно судить в период месяц-полтора, будет отлично, если нет - печальный опыт жизней харьковчан. Я лично хочу признать какой он гигант мысли на практике в конце и своё полное поражение, и после уже радостно открывать Киев для флая. Вот такая я наглая морда ;)

мадам, а що вас так хвилюэ метро, ви ж на ньому не їздите
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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