Кто Вам сказал, что в Питере ситуация лучше?

https://www.rbc.ru/society/30/03/2020/5e81ddf89a7947b5bba50c06

Лишь 2 случая и оба посмертных... Основное в РФ всегда было не сдать Москву, а остальные и в голодомор выживут, не все конечно. Потом стольная столица себя на их смертях ещё и распиарит, как страдали и выстояли.

Ну зачем же приводить примеры за 30 марта? Тогда ещё в РФ всё только начиналось.

На сегодня при 177 тыс. заражённых и 1625 умерших в Москве 92 тыс. и 905 смертей, в Питере, соответственно, 6190 и 44. Или на 1 млн. в Москве 7302 и 71, в Питере - 1148 и 8.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Russia

И кстати, в Москве обязательное ношение масок только собираются вводить с 12 мая (в 68 регионах уже введено).

Ну зачем же приводить примеры за 30 марта? Тогда ещё в РФ всё только начиналось.

На сегодня при 177 тыс. заражённых и 1625 умерших в Москве 92 тыс. и 905 смертей, в Питере, соответственно, 6190 и 44. Или на 1 млн. в Москве 7302 и 71, в Питере - 1148 и 8.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Russia

И кстати, в Москве обязательное ношение масок только собираются вводить с 12 мая (в 68 регионах уже введено).

При этом цена маски в 30 руб. (примерно 11 грн.) расценивается как грабительская. https://nsn.fm/society/moskvu-odenut-v-maski

ЛАД,

1) Верить статистике РФ по смертям будет как с КНДР, вроде чуть больше 3000 вообще, но потом "вылазят бока". Так и с РФ.

ЛАД,

1) Верить статистике РФ по смертям будет как с КНДР, вроде чуть больше 3000 вообще, но потом "вылазят бока". Так и с РФ.

2) Кернес желает открыть Вам метро, Кличко пока говорит приятные для меня вещи, что метро когда-нибудь попозже. Я всегда предпочитаю учиться на чужих действиях. Если Кернес будет прав, о чем можно судить в период месяц-полтора, будет отлично, если нет - печальный опыт жизней харьковчан. Я лично хочу признать какой он гигант мысли на практике в конце и своё полное поражение, и после уже радостно открывать Киев для флая. Вот такая я наглая морда

мадам, а що вас так хвилюэ метро, ви ж на ньому не їздите мадам, а що вас так хвилюэ метро, ви ж на ньому не їздите

