Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

https://www.facebook.com/profalexkukhar ... 9512596380 Как карантин устроен в Индии можно почитать тут:

stm написав: ......

Ну зачем же приводить примеры за 30 марта? Тогда ещё в РФ всё только начиналось.

На сегодня при 177 тыс. заражённых и 1625 умерших в Москве 92 тыс. и 905 смертей, в Питере, соответственно, 6190 и 44. Или на 1 млн. в Москве 7302 и 71, в Питере - 1148 и 8.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Russia

И кстати, в Москве обязательное ношение масок только собираются вводить с 12 мая (в 68 регионах уже введено).

Ну зачем же приводить примеры за 30 марта? Тогда ещё в РФ всё только начиналось.На сегодня при 177 тыс. заражённых и 1625 умерших в Москве 92 тыс. и 905 смертей, в Питере, соответственно, 6190 и 44. Или на 1 млн. в Москве 7302 и 71, в Питере - 1148 и 8.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Russia

И кстати, в Москве обязательное ношение масок только собираются вводить с 12 мая (в 68 регионах уже введено).При этом цена маски в 30 руб. (примерно 11 грн.) расценивается как грабительская. https://nsn.fm/society/moskvu-odenut-v-maski

ЛАД,

1) Верить статистике РФ по смертям будет как с КНДР, вроде чуть больше 3000 вообще, но потом "вылазят бока". Так и с РФ.

ЛАД,

1) Верить статистике РФ по смертям будет как с КНДР, вроде чуть больше 3000 вообще, но потом "вылазят бока". Так и с РФ.

2) Кернес желает открыть Вам метро, Кличко пока говорит приятные для меня вещи, что метро когда-нибудь попозже. Я всегда предпочитаю учиться на чужих действиях. Если Кернес будет прав, о чем можно судить в период месяц-полтора, будет отлично, если нет - печальный опыт жизней харьковчан. Я лично хочу признать какой он гигант мысли на практике в конце и своё полное поражение, и после уже радостно открывать Киев для флая. Вот такая я наглая морда

мадам, а що вас так хвилюэ метро, ви ж на ньому не їздите

В США решили не принимать на службу в армию переболевших коронавирусом

Претендентов на службу в армию США могут признать "навсегда непригодными", если они переболели коронавирусом. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете.

Наверно переболевшие таки получают серьезные и необратимые повреждения здоровья (о которых мы пока не знаем), если становятся "навсегда непригодными" для армии США.

реально не догоняешь, или просто прикалываешься?



реально не догоняешь, или просто прикалываешься?

про коэффициент распространения слыхал? он тоже к метро или ко мне не имеет отношения?

