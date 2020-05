Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:50

flyman написав: мадам, а що вас так хвилюэ метро, ви ж на ньому не їздите мадам, а що вас так хвилюэ метро, ви ж на ньому не їздите



реально не догоняешь, или просто прикалываешься?



про коэффициент распространения слыхал? он тоже к метро или ко мне не имеет отношения? реально не догоняешь, или просто прикалываешься?про коэффициент распространения слыхал? он тоже к метро или ко мне не имеет отношения?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California