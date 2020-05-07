RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1182118311841185

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 211
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:01

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Достаточно 60+. А таких там по данным https://countrymeters.info/ru/India#age_structure 75 с хвостиком млн. - 2 Украины.

Так группа риска - это 80+, а не 60+.

Берём 2 статистики(смерти по возрастам от коронавируса и пирамида населения), например, по Германии, и получаем:
Зображення
Так это с учётом того, что люди в 60 лет значительно более активны, а значит, посещают больше мест, где могут заразиться, чем люди в 80 лет

https://www.statista.com/statistics/110 ... r-germany/
https://service.destatis.de/bevoelkerun ... ,70&l=en&g

Не могли бы Вы привести данные по другим странам?
Там, вроде, были немного другие цифры.

Та везде одинаково. По-другому только там где статистика кривая
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 10.05.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:С 12 числа разрешат работать ещё большому количеству людей. Что будет в троллейбусах/автобусах Вы себе представляете? Ни о каком "социальном дистанцировании" там речи не будет. Да ещё при закрытых окнах.
За этот "месяц-полтора" там перезаражается куча народу.
Не могу сравнивать с Киевом, есть смысл сравнивать метро с наземным транспортом.


Будет как в Одессе, после того как в понедельник оштрафовали показательно несколько водителей на 17000 грн, все строго следят, чтобы не было стоячих пассажиров.
На практике это выливается в то, что удача сопутствуют в основном тем, кто садится на конечных остановках.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16649
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4171 раз.
Подякували: 6650 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:08

пэстец - результаты теста на момент становятся известны через неделю:
https://www.facebook.com/belgow/posts/2894850333967272
короче - самолечение - наше всё, хочешь жить - лечись сам...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6341
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:58

  freeze написав:
ЛАД написав:С 12 числа разрешат работать ещё большому количеству людей. Что будет в троллейбусах/автобусах Вы себе представляете? Ни о каком "социальном дистанцировании" там речи не будет. Да ещё при закрытых окнах.
За этот "месяц-полтора" там перезаражается куча народу.
Не могу сравнивать с Киевом, есть смысл сравнивать метро с наземным транспортом.


Будет как в Одессе, после того как в понедельник оштрафовали показательно несколько водителей на 17000 грн, все строго следят, чтобы не было стоячих пассажиров.
На практике это выливается в то, что удача сопутствуют в основном тем, кто садится на конечных остановках.


https://news.finance.ua/ru/news/-/470422/kogda-zarabotaet-obshhestvennyj-transport-i-chto-budet-s-metro


До 22 мая резких изменений относительно общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция”, – говорит он.

Транспорт. То есть до 22 мая в Министерстве инфраструктуры изменять нормы в отношении транспорта не планируют. Те правила, которые сейчас действуют в городах, продолжают действовать дальше. Это ограничение относительно количества людей, в некоторых городах проезд по пропускам. Сложнее ситуация с метрополитенами. В министерстве инфраструктуры не говорят, когда заработает метро. “Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло.

Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 (мая – ред.) еще точно никто не готов”, – говорит Криклий. В киевском метрополитене также не знают, когда им разрешат работать. Единственное, что там сказали, что к работе в любом формате готовы.


----
Кашель Лаврова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19059
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:11

  ЛАД написав:Не могли бы Вы привести данные по другим странам?
Там, вроде, были немного другие цифры.

Вот, например, уже всё посчитано для Нью Йорка:
https://www.statista.com/statistics/110 ... york-city/

С учетом того, что антитела есть у 20% жителей NY
https://112.ua/mir/v-shtate-nyu-york-pr ... 34816.html

Вот такие выводы можно сделать по этой статистике:

Шанс заразиться+умереть(в эпицентре эпидемии):
75+: 1 к 80
65-74: 1 к 202
45-64: 1 к 662
18-44: 1 к 6050
0-17: 0

Шанс умереть, если уже заразился:
75+: 1 к 16
65-74: 1 к 40
45-64: 1 к 132
18-44: 1 к 1210
0-17: 0


Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16, остальные 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше! Если возраст меньше 65 лет, шанс выздороветь уже больше 99%
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 10.05.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1182118311841185
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex6, сірий, flyman, playhf, safonovstanislav і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6939 1553165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.