Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:58

freeze написав: ЛАД написав: С 12 числа разрешат работать ещё большому количеству людей. Что будет в троллейбусах/автобусах Вы себе представляете? Ни о каком "социальном дистанцировании" там речи не будет. Да ещё при закрытых окнах.

За этот "месяц-полтора" там перезаражается куча народу.

Не могу сравнивать с Киевом, есть смысл сравнивать метро с наземным транспортом.



Будет как в Одессе, после того как в понедельник оштрафовали показательно несколько водителей на 17000 грн, все строго следят, чтобы не было стоячих пассажиров.

На практике это выливается в то, что удача сопутствуют в основном тем, кто садится на конечных остановках. Будет как в Одессе, после того как в понедельник оштрафовали показательно несколько водителей на 17000 грн, все строго следят, чтобы не было стоячих пассажиров.На практике это выливается в то, что удача сопутствуют в основном тем, кто садится на конечных остановках.



https://news.finance.ua/ru/news/-/470422/kogda-zarabotaet-obshhestvennyj-transport-i-chto-budet-s-metro





До 22 мая резких изменений относительно общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.



Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.



“Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция”, – говорит он.



Транспорт. То есть до 22 мая в Министерстве инфраструктуры изменять нормы в отношении транспорта не планируют. Те правила, которые сейчас действуют в городах, продолжают действовать дальше. Это ограничение относительно количества людей, в некоторых городах проезд по пропускам. Сложнее ситуация с метрополитенами. В министерстве инфраструктуры не говорят, когда заработает метро. “Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло.



Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 (мая – ред.) еще точно никто не готов”, – говорит Криклий. В киевском метрополитене также не знают, когда им разрешат работать. Единственное, что там сказали, что к работе в любом формате готовы.





