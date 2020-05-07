Берём 2 статистики(смерти по возрастам от коронавируса и пирамида населения), например, по Германии, и получаем: Так это с учётом того, что люди в 60 лет значительно более активны, а значит, посещают больше мест, где могут заразиться, чем люди в 80 лет
ЛАД написав:С 12 числа разрешат работать ещё большому количеству людей. Что будет в троллейбусах/автобусах Вы себе представляете? Ни о каком "социальном дистанцировании" там речи не будет. Да ещё при закрытых окнах. За этот "месяц-полтора" там перезаражается куча народу. Не могу сравнивать с Киевом, есть смысл сравнивать метро с наземным транспортом.
Будет как в Одессе, после того как в понедельник оштрафовали показательно несколько водителей на 17000 грн, все строго следят, чтобы не было стоячих пассажиров. На практике это выливается в то, что удача сопутствуют в основном тем, кто садится на конечных остановках.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:С 12 числа разрешат работать ещё большому количеству людей. Что будет в троллейбусах/автобусах Вы себе представляете? Ни о каком "социальном дистанцировании" там речи не будет. Да ещё при закрытых окнах. За этот "месяц-полтора" там перезаражается куча народу. Не могу сравнивать с Киевом, есть смысл сравнивать метро с наземным транспортом.
Будет как в Одессе, после того как в понедельник оштрафовали показательно несколько водителей на 17000 грн, все строго следят, чтобы не было стоячих пассажиров. На практике это выливается в то, что удача сопутствуют в основном тем, кто садится на конечных остановках.
До 22 мая резких изменений относительно общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
“Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция”, – говорит он.
Транспорт. То есть до 22 мая в Министерстве инфраструктуры изменять нормы в отношении транспорта не планируют. Те правила, которые сейчас действуют в городах, продолжают действовать дальше. Это ограничение относительно количества людей, в некоторых городах проезд по пропускам. Сложнее ситуация с метрополитенами. В министерстве инфраструктуры не говорят, когда заработает метро. “Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло.
Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 (мая – ред.) еще точно никто не готов”, – говорит Криклий. В киевском метрополитене также не знают, когда им разрешат работать. Единственное, что там сказали, что к работе в любом формате готовы.
---- Кашель Лаврова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
ЛАД написав:С 12 числа разрешат работать ещё большому количеству людей. Что будет в троллейбусах/автобусах Вы себе представляете? Ни о каком "социальном дистанцировании" там речи не будет. Да ещё при закрытых окнах. За этот "месяц-полтора" там перезаражается куча народу. Не могу сравнивать с Киевом, есть смысл сравнивать метро с наземным транспортом.
Будет как в Одессе, после того как в понедельник оштрафовали показательно несколько водителей на 17000 грн, все строго следят, чтобы не было стоячих пассажиров. На практике это выливается в то, что удача сопутствуют в основном тем, кто садится на конечных остановках.
Карантин уже почти 2 месяца. У нас пока всё по-прежнему. В центре, может, и следят. В часы пик на окраинах ничего. Единственное - общественный транспорт рано заканчивает, после 8 вечера практически всё.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 08 тра, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
safonovstanislav написав:........ Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16; 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше!
Если возраст меньше 65 лет, то бояться вообще нечего, т.к. шанс выздороветь больше 99%
Всё это хорошо, но не отменяет моего удивления по поводу Индии. Всё же условия в Дели и Нью-Йорке, как мне кажется, сильно отличаются. Правда, в Нью-Йорке не был. Но скопление людей и антисанитария в Индии поразили. При этом результаты США и Индии несравнимы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.