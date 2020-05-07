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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1184118511861187>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 211
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
22
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
11
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:45

  safonovstanislav написав:Шанс умереть, если уже заразился:
75+: 1 к 16
65-74: 1 к 40
45-64: 1 к 132
18-44: 1 к 1210
0-17: 0


Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16; 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше!

Если возраст меньше 65 лет, то бояться вообще нечего, т.к. шанс выздороветь больше 99%

Да ну??? Открываем worldometers. В НьюЙорке болезнь окончена у 82 тыс людей. Из них умерло 26 тыс. где шанс умереть 1:16 и уж тем более 1:1000? умирает почти каждый третий!
P.S. Напомню общие цифры по всему миру:
Переболело: 1,615,819
Выздоровело: 1,345,049 (83%)
Умерло: 270,770 (17%)
Так что не надо про шанс выздороветь 99% для большинства людей, или про шанс в 6% (1/16) умереть для 80летних
Востаннє редагувалось ЯЧитатель в П'ят 08 тра, 2020 14:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:50

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:
  Тракторист написав:мнение немецкого судмедэксперта о коронапанике в Германии


И что нового он сказал?
Понимаю, что каждый слышит то, что хочет. Как по мне, главные слова у него, что болезнь новая и мы о ней ничего не знаем. В том числе о том, почему ситуация в Гамбурге сложилась лучше, чем в Милане.

потому что система медицины в Германии лучше чем в Италии или Испании - всё вполне закономерно...

Потому что там почти никого не было после введения карантина и до его ослабления на улицах и в общественном транспорте, вот и отличие от Италии, где плебс никак не изменял своим ежедневным привычкам тусить в кафе круглосуточно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:00

  ЯЧитатель написав:
  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Не могли бы Вы привести данные по другим странам?
Там, вроде, были немного другие цифры.

Вот, например, уже всё посчитано для Нью Йорка:
https://www.statista.com/statistics/110 ... york-city/

Абсолюных цифр нету. Что ж, не беда. Берем из этого мутного графика цифру 165,95 смертей от ковид-19 на 100 тыс, пересчитываем на 8,5 млн населения и получаем 13 тыс смертей. Открываем worldometers и видим, в НьюЙорке 26 тыс смертей.
Может, это на весь штат график? Тоже нет, число смертей не сходится
Осталось решить либо гистограмма врёт либо worldometers

На worldometers на весь штат 26365 смертей
Зображення
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:08

  safonovstanislav написав:
  ЯЧитатель написав:
  safonovstanislav написав:Вот, например, уже всё посчитано для Нью Йорка:
https://www.statista.com/statistics/110 ... york-city/

Абсолюных цифр нету. Что ж, не беда. Берем из этого мутного графика цифру 165,95 смертей от ковид-19 на 100 тыс, пересчитываем на 8,5 млн населения и получаем 13 тыс смертей. Открываем worldometers и видим, в НьюЙорке 26 тыс смертей.
Может, это на весь штат график? Тоже нет, число смертей не сходится
Осталось решить либо гистограмма врёт либо worldometers

На worldometers на весь штат 26365 смертей
Зображення

Весь штат 20 млн населения на 165,95 смертей на 100 тыс будет... 33,2 тыс смертей. Не сходится с 26 тысяч, Вы не находите?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:14

  ЯЧитатель написав:
  safonovstanislav написав:Шанс умереть, если уже заразился:
75+: 1 к 16
65-74: 1 к 40
45-64: 1 к 132
18-44: 1 к 1210
0-17: 0


Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16; 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше!

Если возраст меньше 65 лет, то бояться вообще нечего, т.к. шанс выздороветь больше 99%

Да ну??? Открываем worldometers. В НьюЙорке болезнь окончена у 82 тыс людей. Из них умерло 26 тыс. где шанс умереть 1:16 и уж тем более 1:1000? умирает почти каждый третий!
P.S. Напомню общие цифры по всему миру:
Переболело: 1,615,819
Выздоровело: 1,345,049 (83%)
Умерло: 270,770 (17%)
Так что не надо про шанс выздороветь 99% для большинства людей, или про шанс в 6% (1/16) умереть для 80летних

Научитесь анализировать, а не просто воспринимать статистику в лоб.
Многие побеждают вирус бессимптомно или просто не обращаются за медпомощью, соответственно не попадают ни в какие статистики зараженных. Так что, адекватная статистика только по смертям.
Тест на антитела показывает какой % населения реально переболел, независимо от того, обращался человек за медпомощью или нет. А вот эти все переболело и выздоровело к реальности имеет очень посредственное отношение и зависит от к-ва проведенных тестов, а не от того, сколько людей болеет.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:17

  ЯЧитатель написав:Весь штат 20 млн населения на 165,95 смертей на 100 тыс будет... 33,2 тыс смертей. Не сходится с 26 тысяч, Вы не находите?

Ну, реально, откройте глаза. По моей ссылке "COVID-19 death rates in New York City", а на worldometers USA State New York. Погуглите, чем отличается City от State
safonovstanislav
 
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  safonovstanislav написав:.......
На worldometers на весь штат 26365 смертей
Зображення

Верно.
26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13. Как-то не стыкуется с теми розовыми цифрами, которые Вы привели выше. И это при том, что я считаю явно неправильно - беру отношение ко всем заболевшим, но они ещё не выздоровели, т.е. смерти ещё будут.
В целом по США такая неправильная цифра получается 6%, т.е. 1:17.
Даже в весьма благополучной Германии по закрытым случаям смертность составила 5%, т.е. 1:20. Не говорю уж об Италии/Испании.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:24

  safonovstanislav написав:Шанс умереть, если уже заразился:
75+: 1 к 16
65-74: 1 к 40
45-64: 1 к 132
18-44: 1 к 1210
0-17: 0


Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16; 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше!

Если возраст меньше 65 лет, то бояться вообще нечего, т.к. шанс выздороветь больше 99%

  safonovstanislav написав:Многие побеждают вирус бессимптомно или просто не обращаются за медпомощью, соответственно не попадают ни в какие статистики зараженных. Так что, адекватная статистика только по смертям.

Я правильно понимаю, раз нету, по Вашей версии, достоверной статистики заболевших, а есть только по смертям, то 1/ххх высосано из пальца?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data.page

ЯЧитатель
В NY 14162 смертей, население NY 8.4млн, т.е 168 человек на 100 000 населения на сегодня. 2 дня назад, как раз и было 166 на 100 000 населения

А вообще, я не знаю, зачем я это делаю. Просто будьте внимательны, прежде чем что-то доказывать, иначе будете выглядеть глупо, как сейчас
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:30

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:.......
На worldometers на весь штат 26365 смертей
Зображення

Верно.
26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13.

Лад, маленькое, но существенное уточнение. Из этих 337 тыс заболевших 255 тыс ЕЩЁ БОЛЕЮТ. И вот если все 255 тыс болеющих выздоровеют - тогда и будет радужные 7,8%. А пока что 26 тыс : 82 тыс * 100% = 31,7%
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П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ

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