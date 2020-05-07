Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:14

ЯЧитатель написав: safonovstanislav написав: Шанс умереть, если уже заразился:

75+: 1 к 16

65-74: 1 к 40

45-64: 1 к 132

18-44: 1 к 1210

0-17: 0





Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16; 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше!



Если возраст меньше 65 лет, то бояться вообще нечего, т.к. шанс выздороветь больше 99% Шанс умереть, если уже заразился:75+: 1 к 1665-74: 1 к 4045-64: 1 к 13218-44: 1 к 12100-17: 0Т.е., если всё-таки заразится, его шансы на смерть 1 из 16;и будут жить дальше!Если возраст, то бояться вообще нечего, т.к.

Да ну??? Открываем worldometers. В НьюЙорке болезнь окончена у 82 тыс людей. Из них умерло 26 тыс. где шанс умереть 1:16 и уж тем более 1:1000? умирает почти каждый третий!

P.S. Напомню общие цифры по всему миру:

Переболело: 1,615,819

Выздоровело: 1,345,049 (83%)

Умерло: 270,770 (17%)

Так что не надо про шанс выздороветь 99% для большинства людей, или про шанс в 6% (1/16) умереть для 80летних Да ну??? Открываем worldometers. В НьюЙорке болезнь окончена у 82 тыс людей. Из них умерло 26 тыс. где шанс умереть 1:16 и уж тем более 1:1000? умирает почти каждый третий!P.S. Напомню общие цифры по всему миру:Переболело: 1,615,819Выздоровело: 1,345,049 (83%)Умерло: 270,770 (17%)Так что не надо про шанс выздороветь 99% для большинства людей, или про шанс в 6% (1/16) умереть для 80летних

Научитесь анализировать, а не просто воспринимать статистику в лоб.Многие побеждают вирус бессимптомно или просто не обращаются за медпомощью, соответственно не попадают ни в какие статистики зараженных. Так что, адекватная статистика только по смертям.Тест на антитела показывает какой % населения реально переболел, независимо от того, обращался человек за медпомощью или нет. А вот эти все переболело и выздоровело к реальности имеет очень посредственное отношение и зависит от к-ва проведенных тестов, а не от того, сколько людей болеет.