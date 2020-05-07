safonovstanislav написав:Шанс умереть, если уже заразился: 75+: 1 к 16 65-74: 1 к 40 45-64: 1 к 132 18-44: 1 к 1210 0-17: 0
Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16; 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше!
Если возраст меньше 65 лет, то бояться вообще нечего, т.к. шанс выздороветь больше 99%
Да ну??? Открываем worldometers. В НьюЙорке болезнь окончена у 82 тыс людей. Из них умерло 26 тыс. где шанс умереть 1:16 и уж тем более 1:1000? умирает почти каждый третий! P.S. Напомню общие цифры по всему миру: Переболело: 1,615,819 Выздоровело: 1,345,049 (83%) Умерло: 270,770 (17%) Так что не надо про шанс выздороветь 99% для большинства людей, или про шанс в 6% (1/16) умереть для 80летних
Востаннє редагувалось ЯЧитатель в П'ят 08 тра, 2020 14:05, всього редагувалось 2 разів.
Тракторист написав:мнение немецкого судмедэксперта о коронапанике в Германии
И что нового он сказал? Понимаю, что каждый слышит то, что хочет. Как по мне, главные слова у него, что болезнь новая и мы о ней ничего не знаем. В том числе о том, почему ситуация в Гамбурге сложилась лучше, чем в Милане.
потому что система медицины в Германии лучше чем в Италии или Испании - всё вполне закономерно...
Потому что там почти никого не было после введения карантина и до его ослабления на улицах и в общественном транспорте, вот и отличие от Италии, где плебс никак не изменял своим ежедневным привычкам тусить в кафе круглосуточно.
Абсолюных цифр нету. Что ж, не беда. Берем из этого мутного графика цифру 165,95 смертей от ковид-19 на 100 тыс, пересчитываем на 8,5 млн населения и получаем 13 тыс смертей. Открываем worldometers и видим, в НьюЙорке 26 тыс смертей. Может, это на весь штат график? Тоже нет, число смертей не сходится Осталось решить либо гистограмма врёт либо worldometers
Абсолюных цифр нету. Что ж, не беда. Берем из этого мутного графика цифру 165,95 смертей от ковид-19 на 100 тыс, пересчитываем на 8,5 млн населения и получаем 13 тыс смертей. Открываем worldometers и видим, в НьюЙорке 26 тыс смертей. Может, это на весь штат график? Тоже нет, число смертей не сходится Осталось решить либо гистограмма врёт либо worldometers
На worldometers на весь штат 26365 смертей
Весь штат 20 млн населения на 165,95 смертей на 100 тыс будет... 33,2 тыс смертей. Не сходится с 26 тысяч, Вы не находите?
safonovstanislav написав:Шанс умереть, если уже заразился: 75+: 1 к 16 65-74: 1 к 40 45-64: 1 к 132 18-44: 1 к 1210 0-17: 0
Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16; 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше!
Если возраст меньше 65 лет, то бояться вообще нечего, т.к. шанс выздороветь больше 99%
Да ну??? Открываем worldometers. В НьюЙорке болезнь окончена у 82 тыс людей. Из них умерло 26 тыс. где шанс умереть 1:16 и уж тем более 1:1000? умирает почти каждый третий! P.S. Напомню общие цифры по всему миру: Переболело: 1,615,819 Выздоровело: 1,345,049 (83%) Умерло: 270,770 (17%) Так что не надо про шанс выздороветь 99% для большинства людей, или про шанс в 6% (1/16) умереть для 80летних
Научитесь анализировать, а не просто воспринимать статистику в лоб. Многие побеждают вирус бессимптомно или просто не обращаются за медпомощью, соответственно не попадают ни в какие статистики зараженных. Так что, адекватная статистика только по смертям. Тест на антитела показывает какой % населения реально переболел, независимо от того, обращался человек за медпомощью или нет. А вот эти все переболело и выздоровело к реальности имеет очень посредственное отношение и зависит от к-ва проведенных тестов, а не от того, сколько людей болеет.
safonovstanislav написав:....... На worldometers на весь штат 26365 смертей
Верно. 26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13. Как-то не стыкуется с теми розовыми цифрами, которые Вы привели выше. И это при том, что я считаю явно неправильно - беру отношение ко всем заболевшим, но они ещё не выздоровели, т.е. смерти ещё будут. В целом по США такая неправильная цифра получается 6%, т.е. 1:17. Даже в весьма благополучной Германии по закрытым случаям смертность составила 5%, т.е. 1:20. Не говорю уж об Италии/Испании.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
safonovstanislav написав:Шанс умереть, если уже заразился: 75+: 1 к 16 65-74: 1 к 40 45-64: 1 к 132 18-44: 1 к 1210 0-17: 0
Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16; 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше!
Если возраст меньше 65 лет, то бояться вообще нечего, т.к. шанс выздороветь больше 99%
safonovstanislav написав:Многие побеждают вирус бессимптомно или просто не обращаются за медпомощью, соответственно не попадают ни в какие статистики зараженных. Так что, адекватная статистика только по смертям.
Я правильно понимаю, раз нету, по Вашей версии, достоверной статистики заболевших, а есть только по смертям, то 1/ххх высосано из пальца?
safonovstanislav написав:....... На worldometers на весь штат 26365 смертей
Верно. 26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13.
Лад, маленькое, но существенное уточнение. Из этих 337 тыс заболевших 255 тыс ЕЩЁ БОЛЕЮТ. И вот если все 255 тыс болеющих выздоровеют - тогда и будет радужные 7,8%. А пока что 26 тыс : 82 тыс * 100% = 31,7%