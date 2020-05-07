safonovstanislav написав:Шанс умереть, если уже заразился: 75+: 1 к 16 65-74: 1 к 40 45-64: 1 к 132 18-44: 1 к 1210 0-17: 0
Т.е., если всё-таки заразится 80-летний, его шансы на смерть 1 из 16; 15 из 16 выздоровеют и будут жить дальше!
Если возраст меньше 65 лет, то бояться вообще нечего, т.к. шанс выздороветь больше 99%
safonovstanislav написав:Многие побеждают вирус бессимптомно или просто не обращаются за медпомощью, соответственно не попадают ни в какие статистики зараженных. Так что, адекватная статистика только по смертям.
Я правильно понимаю, раз нету, по Вашей версии, достоверной статистики заболевших, а есть только по смертям, то 1/ххх высосано из пальца?
Есть статистика, какой % населения реально переболел. 19.9% - это 1 671 600 человек, из них умерло 14162 человека, вот и считайте реальную смертность. В среднем умирает каждый 118 из заболевших, но если разделить по возрастам получется та статистика, которую я привёл: 75+: 1 к 16 65-74: 1 к 40 45-64: 1 к 132 18-44: 1 к 1210 0-17: 0
safonovstanislav написав:....... На worldometers на весь штат 26365 смертей
Верно. 26365:337421•100% = 7,8% или вероятность смерти 1:13. Как-то не стыкуется с теми розовыми цифрами, которые Вы привели выше. И это при том, что я считаю явно неправильно - беру отношение ко всем заболевшим, но они ещё не выздоровели, т.е. смерти ещё будут.
Вы берёте неправильно число заболевших, в этом ошибка ваших вычислений. Не все обращаются за помощью и не все знают, что уже столкнулись с вирусом и получили иммунитет. Проверка на полученный иммунитет к вирусу показывает значительно более точные данные.